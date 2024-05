Juan Zapata dice nunca haber sido notificado de su juicio político en la Asamblea

El exministro del Interior, Juan Zapata, respondió este 13 de mayo de 2024 al juicio político que lidera la Comisión de Fiscalización en su contra por supuesto incumplimiento de funciones.

Según Zapata, pese a que el proceso ha tenido su trámite en la Asamblea Nacional y actualmente se encuentra sustanciando en la mesa de Fiscalización, nunca fue notificado del mismo.

"A diferencia de otras convocatorias en las que he participado, no he recibido notificación alguna sobre el presente juicio político, ni siquiera por correo electrónico o teléfono (...)", sostiene.

Por esta y otras irregularidades que habría en su juicio político, el exministro Zapata informó que remitió un oficio a la mesa de Fiscalización detallándolas para que tomen conocimiento.

Indicó que también ha solicitado que se certifique si ha sido notificado en el correo electrónico que está registrado en la Asamblea Nacional. También pide que se retrotraiga las actuaciones del proceso hasta la primera notificación de la mesa de Fiscalización.

Actualmente, según ha informado Pamela Aguirre, la presidenta correísta de la mesa legislativa, el proceso contra Zapata continúa bajo rebeldía, pues no habría remitido descargos. Mientras, el juicio político sigue sustanciándose en la comisión de Fiscalización.

Presenté ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional un informe detallando irregularidades en el proceso de juicio político en mi contra. A pesar de los reportes mediáticos, no he sido notificado oficialmente en ningún momento, violando el artículo 80 de la LOFL. pic.twitter.com/vYJsTmk5aN — Juan Zapata (@CapiZapataEC) May 13, 2024

