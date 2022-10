La familia Songor Tapia vive su día con día con resignación. Tras la muerte de Verónica, la penúltima hija de cuatro, sus padres recuerdan cada uno de sus pasos y sueños. La describen como una niña que siempre supo lo que quería, ser policía. Como la mujer sonriente que era querida por todos y como aquella que trabajaba en silencio por cada uno de sus logros. Su padre, Juan, habló con EXPRESO y narró un poco de su vida.

¿Cómo nació el sueño de ser policía para su hija Verónica?

Siempre lo supo, siempre lo decía. En la escuela le preguntaban qué quería ser de grande y ella respondía que quería ser policía, como su hermano. Por eso apenas terminó el colegio, ella se inscribió en la Escuela de Policía. Ella tenía 20 años cuando empezó a cumplir su sueño, ella siempre se aferró a su anhelo de ser policía. Nunca la vimos con la intención de tirar la toalla durante el proceso de preparación. Era duro, decía, pero siempre demostró que era capaz, que sus ganas por lograrlo eran más grandes.

¿Cómo era Verónica fuera de la institución policial?

En sus días libres, muchas veces no avisaba, solo llegaba a casa y traía mariscos para preparar su comida favorita. Era muy querida porque siempre fue risueña, amiguera, siempre le gustó ayudar a los demás. Ella pasaba con nosotros cuando le daban franco, le gustaba visitarnos.

¿Verónica nunca quiso desertar de su carrera por el nivel de inseguridad que vive el país?

Cuando le preguntábamos cómo iba en su trabajo por lo que veíamos en las noticias, ella decía que sí, que era peligroso, pero que no pasaba nada. Nunca la sentí o la escuché con miedo. Es que ese era su sueño, por eso nunca contempló la idea de retirarse de la carrera de policía.

¿Era latente el miedo de que le sucediera algo a Verónica?

Sí, porque sabemos que esta profesión conlleva sus riesgos, pero nosotros somos muy católicos y siempre le pedíamos a Dios que nos la cuidara donde sea que vaya.

Para usted, ¿qué hace falta para que los policías del país tengan garantías de seguridad?

Tienen que cambiar las leyes, eso es lo que necesitan. Ellos no tienen ninguna garantía en cuanto a leyes y por eso no pueden hacer nada. Para ellos no hay derechos humanos, no hay garantías. Deben implementar más personal, porque no pueden enviar a un solo policía a un lugar tan peligroso como en el que murió mi hija. Deben protegerse con más personal, no como le dejaron a mi hija, sola en un lugar tan peligroso.

¿El sacrificio de dar la vida por una vocación vale la pena?

Por una parte sí, porque ella murió siendo feliz, haciendo lo que le gustaba, lo que siempre soñó de niña. Aun si pudiera retroceder el tiempo, la apoyaría una vez más para que ella sea policía. No se lo impediría, porque era su sueño. Creo que esta vocación de servir es de familia. A sus hermanos y a mí siempre nos ha gustado la profesión policial. Estamos conscientes de los riesgos que conlleva ejercerla, pero encomendado en Dios uno siempre lo puede lograr.