Juan Carlos Zevallos justifica la razón por la que su madre fue vacunada

"Si alguien desearía que dentro de este proceso (de vacunación) hubiera dejado fuera a mi madre o a cualquier otra persona, debo decirle que difiero con todo respeto con ese criterio".

Estas fueron las palabras con las que Juan Carlos Zevallos, ministro de Salud, buscó justificar la vacunación realizada a su madre contra el coronavirus en el geriátrico privado del Hospital de los Valles, en Quito, que se llevó a cabo el pasado 23 de enero.

Esto, pese a que la mujer de 87 años no fuese personal de primera línea. La decisión de llevar a cabo el proceso de vacunación en el conjunto residencial en el que habita su familiar generó malestar entre la ciudadanía y en distintos frentes, hasta tal punto que la Asamblea Nacional aprobó una resolución con la que se exige al presidente Lenín Moreno la destitución del funcionario.

Zevallos se ha negado a dar a conocer quienes son las personas que constan en la lista de vacunados y, prosiguiendo con su justificación, difundida por la cartera de Estado a través de un video, dijo:

Lo hice en mi calidad de ministro de Salud, en mi calidad de doctor y en mi calidad de hijo. Lamento muchísimo y de manera muy profunda que mi presencia haya sido percibida de una manera negativa, si esto fue o no una imprudencia política de mi parte, no lo sé, no soy político, no entiendo de político.

Juan Carlos Zevallos, ministro de Salud.