"Ninguno dijo nada 'wow'": lo que opinan los jóvenes sobre el debate presidencial

Ocho jóvenes, de 18 a 22 años, fueron consultados por EXPRESO para que compartan sus opiniones sobre el Debate Presidencial de segunda vuelta entre el candidato Daniel Noboa por Acción Democrática Nacional (ADN), y Luisa González por la Revolución Ciudadana (RC), que se realizó el domingo 1 de octubre bajo la organización del CNE. Todos coinciden en que no existieron momentos extraordinarios y que no influirá, como lo hizo el primer debate, en la decisión de los ecuatorianos al momento de ir a las urnas.

"El debate parecía una charla entres los dos mejores alumnos del colegio tratando de llevarse la bandera del Ecuador", comentó Javier, de 20 años.

"La imagen de Daniel Noboa de sereno y enfocado que dio el debate anterior se quedó corta en esta segunda vuelta", dijo Camila, de 19 años. Para ella, fue González fue quien se mostró directa en sus ideas y "mostró una mejoría significativa frente a su participación anterior".

Con ella coincide Alejandra, de 21 años. "A Luisa se la sentía más preparada en comparación con el primer debate. Noboa lo hizo bien, pero se lo sintió muy confiado", expresó.

Para Patricio, de 18 años, este careo no tendrá tanta influencia como el anterior, esto pese a que está seguro de que existió un ganador. "No sentí algo 'wow' de parte de ninguno de los dos... Me parece que los dos hicieron un papel súper mediocre para lo que representa haber llegado a segunda vuelta", insistió Alejandra.

"Los veía más en competencia que en servir o analizar lo que necesita el pueblo", expresó Carolina, de 23 años. "No están enfocados. Se han llenado de TikToks y convencer a los jóvenes, y caen en temas repetitivos como Luisa que habla sobre sus tatuajes".

En cuanto a la propuesta de continuar el debate por TikTok, los consultados no creen que sea necesario:

"No creo que el debate se deba dar en espacios no moderados por el CNE porque al hacerlo extraoficial se puede caer en desinformación, injuria, o un tipo de campaña que no necesariamente beneficiara a ninguno de los candidatos", explicó Daniel, de 19 años.

También hubo desconfianza en la sinceridad de la proposición. "Luisa hizo tal comentario debido a que Daniel promociona su campaña y también sube videos específicos de su vida privada en esta red social", interpretó Carlos, de 22 años. "Alude a este medio como una mofa pasiva, pero no con la intención literal con la que se expresó".

