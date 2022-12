La interrogante realizada por este Diario develó que los más jóvenes no creen en los políticos ni en sus promesas para llegar a ostentar cargos públicos. Un grupo de señoritas estudiantes de la Universidad Central del Ecuador en Quito cuestionaron que los políticos se dediquen a conflictos por intereses personales o de sus partidos, en lugar de buscar soluciones a favor de los jóvenes y de todas las familias, sobre todo en temas de educación superior.

La Asamblea y Participación afinan el ‘arsenal’ para la puja Leer más

Michelle Jaco desea que las figuras políticas del país dejen de lados los revanchismos de sus contiendas o ideologías y “que nos tomen más en cuenta en todo ámbito”, porque existe una especie de quemeimportismo para los temas que realmente necesitan atención.

“Les pediría que se tomen en serio la educación superior, viendo las necesidades que tenemos. Los políticos este año se han enfocado en otro ámbito. La política está siempre en competencia y al pueblo nos dejan de lado. Ellos están por su carrera, puesto y dinero. Deseo que nos tomen más en cuenta”, comenta.

Y con ella concuerda don Patricio Usiña, un vendedor de artesanías que se ubica en el parque El Ejido. El comerciante no tiene esperanza de que haya cambios a favor de todos, porque “llegan a la política solo por robar”. Sin embargo, pide en esta Navidad que el próximo año “cambien las leyes, no haya corrupción, generen más empleo y hagan conciencia”.

Anhelo Las expectativas de un mejor trabajo entre políticos son bajas. En las calles de la capital existe descontento por la labor realizada este año por quienes legislan el país.



La inseguridad ciudadana es otro problema que inquieta a los jóvenes, “porque no es justo salir de casa con la zozobra de quizá no volver. Que sus discusiones sean para buscar soluciones o mejorar los proyectos, no para ver quién se lleva el ‘premio’ de una normativa”, pide Kenya Rosado, una joven madre de familia.

Para Andrés Delgado, el actuar de ciertos políticos llega a fastidiar. “Vemos en las noticias siempre dimes y diretes, con tratamientos de leyes o resoluciones que no benefician a todos. Deseo que exista gobernabilidad, que los diálogos sean sinceros y no nos lleven a más protestas que al final nos perjudican a todos”, dice a este Diario el joven.

Hay 11 leyes de seguridad que esperan su aprobación Leer más

Al final, la esperanza es lo último que se pierde. Y aunque se prevé que el 2023 sea igual o más conflictivo entre las figuras políticas por las elecciones seccionales, Marjorie Vélez aspira a que se tomen la situación en serio, porque “solo las personas con actitud y aptitud pueden hacer el verdadero cambio que necesita nuestro país y el mundo. Mi deseo es que en esta Navidad reflexionen y que el Espíritu Santo ilumine su mente y corazón, por el bienestar de todos”.