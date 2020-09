Jorge Yunda no descarta modificar las restricciones a la movilidad en Quito

Jorge Yunda sobre el Yo Me Cuido

El alcalde de Quito Jorge Yunda defiende sus decisiones para evitar la propagación de coronavirus en la ciudad pero está abierto a cambios. Hoy, 11 de septiembre de 2020, el funcionario respondió a los empresarios que calificaron de 'absurdas' a las nuevas medidas de movilidad que estarán vigentes desde el domingo 13 de septiembre de 2020.

El funcionario aseguró que se reunirá con todos los gremios que tengan propuestas para reactivar la economía de la capital siempre que se priorice la salud de los ciudadanos. "No se vaya a creer que tenemos la verdad absoluta", resaltó.

Minutos antes, más de 30 gremios empresariales cuestionaron que se limite el uso de vehículos privados y no se permita la apertura de bares, discotecas y gimnasios.

Yunda precisó que ese tipo de negocios podrán abrir sus puertas siempre que presenten un plan piloto que muestre el cumplimiento de normas de bioseguridad.

Los empresarios afirmaron que pedir planes pilotos solo incrementará los trámites burocráticos que tiene el gobierno seccional.

El alcalde finalizó asegurando que se comprarán vacunas y nuevas pruebas para la detección del COVID-19 cuando estén disponibles. Dijo que existirán los fondos para atender los problemas de salud.

El Municipio de Quito, afirmó ante los cuestionamientos de la prensa, no tiene problemas económicos, lo que sucede es que el gobierno nacional no entrega los recursos que le pertenecen a la ciudad. "No estamos pidiendo un préstamo", adelantó.