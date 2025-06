Jorge Glas revela su intento de quitarse la vida tras tomarse 60 pastillas

Desde la Cárcel 4 de Quito, donde permanece de forma temporal para asistir presencialmente al juicio por el caso Reconstrucción de Manabí, el exvicepresidente Jorge Glas lanzó una dura confesión que sacudió el curso de su nuevo proceso judicial: asegura que ha pensado en quitarse la vida y que, de hacerlo, cree que Dios lo perdonaría.

Así consta en un informe psiquiátrico oficial realizado en el norte de Quito el 7 de junio de 2025, en el que relata con crudeza el deterioro de su salud mental y emocional.

(Te invitamos a leer: El gobierno de Daniel Noboa inventa una figura para esquivar ser observado )

“Tengo insomnio crónico, no me atienden, no me dan las medicinas, tengo prohibidas las visitas y el patio desde enero del 2025. Estar despierto toda la noche me refuerza las ideas suicidas”, recoge el documento. “Primero porque ya traté en serio de suicidarme y segundo porque Dios me va a perdonar cuando lo haga”.

¿Qué concluye el informe médico de Jorge Glas?



Correa ironiza sobre presunto vínculo de Glas con crimen de Villavicencio: ¿Qué dijo? Leer más

El informe, elaborado por la perito Ángela Salazar, concluye que Glas padece depresión grave con alto riesgo de suicidio. No obstante, también señala que simula algunos de sus síntomas de forma consciente. Pese a esto, se determinó que mantiene intactas sus capacidades cognitivas y de juicio, por lo que puede enfrentar el proceso judicial que se sigue en su contra.

Se trata del juicio por presunto peculado en la reconstrucción de Manabí tras el terremoto de 2016, un caso emblemático para el sistema judicial ecuatoriano. Según la Fiscalía, Glas y el exsecretario técnico Carlos Bernal habrían desviado al menos 225 millones de dólares a proyectos que no eran prioritarios, incumpliendo los fines establecidos para los recursos recaudados a través del alza del IVA.

¿Cuándo se instaló el último juicio contra Jorge Glas?



l proceso judicial se instaló el 17 de junio en la Corte Nacional de Justicia, en Quito. Durante la audiencia, la Fiscalía detalló que parte de los fondos fueron dirigidos a obras como la vía Manta–Colisa y el parque Las Vegas, que, según los fiscales, no respondían a las necesidades urgentes de la población afectada. Para la defensa de Glas, en cambio, se trata de una persecución política. “Lo volvieron a apresar por pura venganza”, sostiene el exvicepresidente en su testimonio médico.

El exvicepresidente Jorge Glas pidió perdón a Dios por haber intentado suicidarse y solicitó atención médica especializada. BBC

Glas ha enfrentado ya tres sentencias previas por corrupción: en los casos Odebrecht, Sobornos y Singue. Este nuevo proceso, que lo mantiene actualmente recluido en Quito, fue impulsado a partir de una auditoría de la Contraloría y confirmado por un juez que consideró que existían suficientes indicios de responsabilidad penal.

Eduardo Peña asume la presidencia del directorio de BanEcuador Leer más

En el documento médico presentado ante el tribunal, Glas también menciona que en años anteriores tuvo un cuadro psicótico mientras estuvo recluido en la cárcel de Latacunga. Asegura que ya en esa ocasión planificó su suicidio y que desde entonces ha perdido la esperanza de recibir un juicio justo. “Me llevan a juicio cuando ni siquiera compré un lápiz… No hay justicia, hay persecución, un exterminio a un partido político y yo soy la cabeza de todo porque soy el que está aquí”.

¿En qué cárcel debe cumplir su pena Jorge Glas?



Aunque actualmente permanece en la Cárcel 4, su sitio oficial de reclusión es La Roca, en Guayaquil, a donde deberá retornar una vez concluya esta etapa del juicio. Mientras tanto, el tribunal negó una nueva valoración psiquiátrica y determinó que deberá continuar con tratamiento bajo custodia. El juicio sigue avanzando, con el país dividido entre quienes ven en Glas un símbolo de impunidad y quienes lo consideran víctima de una cacería judicial.