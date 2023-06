Cambio de planes en cuestión de minutos. Aunque inicialmente el buró de la Revolución Ciudadana (RC) había anunciado que Jorge Glas, quien cumple en libertad condenas por corrupción, era su carta para intentar llegar a Carondelet en las elecciones anticipadas de agosto de 2023, el exvicepresidente no tardó en dar un paso al costado.

Durante un evento de ese movimiento político, Marcela Aguiñaga, quien lo encabeza, anunció que el buró eligió por unanimidad que el binomio presidencial sea conformado por Glas y la exasambleista Luisa González.

Luego del anuncio, Aguiñaga, ante la presencia de una delegada del Consejo Nacional Electoral (CNE), preguntó a la asamblea ciudadana si respaldaban al binomio. La respuesta de la militancia correísta fue un sí rotundo.

#ACTUALIZACIÓN | Pocos minutos después de que Marcela Aguiñaga anunciara el binonimo con el que el correísmo correría por la Presidencia de la República, Jorge Glas declinó su candidatura.



Más detalles 👉 https://t.co/CbgpYlGkkh pic.twitter.com/v0GQUuRdCo — Diario Expreso (@Expresoec) June 10, 2023

"El tiempo que pasé en prisión no fue en vano. Me dediqué a estudiar, a pensar y a planificar un proyecto político para las próximas décadas", dijo Glas en la tarima.

"No habrá fuerza que detenga el regreso de Rafael Correa al Ecuador. Soy orgullosamente correísta", arengó el político sentenciado por corrupción, según la justicia ecuatoriana.

Sin embargo, al finalizar el discurso, Glas declinó ser el candidato del correísmo y planteó las candidaturas de Luisa González y Andrés Arauz.

"No he buscado que se restituyan mis derechos para una candidatura. Siempre seré militante, no puedo cargar con la creación de un riesgo real, tangible. Así tengo que decirles que yo declinó formalmente mi candidatura por esta ocasión. Hay que cuidar el proyecto para que el presidente Correa vuelva", dijo.

Finalmente, el buró de la RC eligió a González y a Arauz como su binomio para las elecciones de agosto.