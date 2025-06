Jorge Glas escucha su sentencia en el caso Reconstrucción de Manabí

El exvicepresidente Jorge Glas y el exsecretario de la Reconstrucción, Carlos Bernal, asisten este 30 de junio de 2025 a la audiencia de lectura de sentencia por presunto peculado en el manejo de los fondos destinados a la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas, tras el terremoto del 16 de abril de 2016.

Te invitamos a leer: Luisa González y Andrés Arauz, el binomio del correísmo, tras negativa de Glas

¿En qué consiste el caso Reconstrucción?



La Fiscalía General del Estado acusó a Glas y Bernal abusaron el dinero recaudado mediante la Ley de Solidaridad. Según la acusación, ambos direccionaron contratos hacia empresas vinculadas con la familia de Bernal y favorecieron intereses ajenos a la emergencia.

El Tribunal de Juzgamiento está conformado por los jueces de la Corte Nacional Mercedes Caicedo (ponente), Marco Rodríguez Ruiz y Javier de la Cadena.

De acuerdo con la tesis fiscal, los recursos que debían cubrir exclusivamente obras de recuperación se destinaron a proyectos sin relación con la emergencia, que no existían antes del terremoto o que no sufrieron daños, como la vía Acceso al Puerto de Manta- Imperio Colisa. Además, esos contratos no cumplían criterios de prioridad, por lo que debían ser contratados a través del régimen normal y no mediante la contratación por emergencia, cuya vía permite adjudicar obras sin concurso y de forma directa.

En su alegato final, la Fiscalía solicitó una pena de hasta 13 años de cárcel para Glas y Bernal, una multa de 70 salarios básicos (alrededor de 32.900 dólares) y una reparación integral al Estado de 225 millones de dólares.

RELACIONADAS Exfuncionario de la EMOV y su tío fueron sentenciados por concusión

¿Qué sostiene la defensa?



Los abogados de Glas y Bernal expusieron varios argumentos para desacreditar la acusación:

Afirmaron que el Comité de Reconstrucción no tenía personería jurídica, por lo que carecía de facultades para adjudicar o suscribir contratos.

Indicaron que las contrataciones fueron responsabilidad de entidades como los municipios, Ecuador Estratégico y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Alegaron que no existen informes técnicos que establezcan qué obras eran prioritarias y cuáles no.

Sostuvieron que el Comité no aprobó las obras, sino que las entidades ejecutoras determinaron la prioridad.

Jorge Glas enfrenta pedido de 13 años por peculado: ¿Y ahora qué viene? Leer más

Aclararon que Carlos Bernal no tenía voto dentro del Comité, conforme lo dispone el Decreto Ejecutivo 1004 de 2016, que define las atribuciones del Comité y del Secretario de Reconstrucción.

Antecedentes judiciales de Glas



Jorge Glas ya cumple dos sentencias por corrupción: una de seis años por asociación ilícita en el caso Odebrecht y otra de ocho años por cohecho en el caso Sobornos. Permanece detenido en la Cárcel 4 de Quito bajo prisión preventiva. Su defensa sostiene que las acusaciones actuales se basan en hechos falsos y responden a una persecución política.

Para seguir leyendo EXPRESO sin límites, SUSCRÍBETE AQUÍ.