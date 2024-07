Jorge Glas: sus declaraciones más destacadas durante la audiencia de habeas corpus

Dice que tiene depresión y que no le gusta estar en La Roca. El exvicepresidente sentenciado, Jorge Glas Espinel, solicitó a través de su defensa un habeas corpus para salir de prisión bajo medidas sustitutivas, argumentando que su estado de salud mental y físico es delicado y que el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) no le ofrece las condiciones necesarias para atender sus necesidades.

Así lo detalló, vía telemática, durante la audiencia que se instaló este 3 de julio de 2024 en la Unidad Judicial Especializada de Garantías Penitenciarias, en Guayaquil. No solo relató que se ha intentado suicidar, debido a una depresión crónica que dice padecer, también declaró supuestas situaciones de insalubridad que ahora van más allá de ver sangre en las paredes.

Intentó suicidarse en la cárcel

Durante la audiencia de habeas corpus, Glas contó que el 8 de abril intentó suicidarse tomando 60 pastillas, pero fue trasladado de emergencia al Hospital Naval, donde no lo atendieron de forma integral. Según su médico clínico, el doctor Édison Alejandro Barreto Zambrano, a pesar de que Glas ingreso por un intento de suicidio, recibió el alta médica sin el aval de un psiquiatra

En ese contexto, su abogada, Karen Gómez, alegó que el exvicepresidente tiene un “inminente” riesgo de morir en prisión, pues asegura que el Estado no le brinda las condiciones mínimas para garantizar su vida, su dignidad y su integridad física. Dice que Glas tiene varios problemas de salud.

Excarcelación. el 10 de abril de 2022, Jorge Glas salió de la cárcel tras el argumento de padecer tres hernias discales y una cojera. René Fraga

Ya no ve sangre, pero sí ratas

El exvicepresidente también relato, como una muestra de que el SNAI no le ha ofrecido una estancia digna en la cárcel, que en su celda hay ratones, y que estos han dejado excremento sobre su cama y hasta lo han mordido en la pierna. También aseguró que le han picado insectos y parásitos.

Sobre las reclusiones de detención dijo que casi no sale de su celda, no tiene contacto con familiares o abogados y no recibe luz solar. Aseguró que él está arrestado por motivaciones políticas.

Recordó su detención, el 5 de abril pasado, en la Embajada de México en Quito y aseguró que recibió torturas, cuyas marcas en sus muñecas aún son visibles, según él.

Se suspendió la audiencia

La audiencia finalmente se suspendió poco antes del medio día. Primero se presentaron fallas técnicas por más de 20 minutos, luego Glas informó que tenía que acudir a un llamado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Este organismo internacional otorgó medidas cautelares a favor de Glas el 31 de diciembre de 2019, con el fin de solicitar al Estado de Ecuador la adopción de las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal del exfuncionario.

Al final de la diligencia, Glas pidió que se llame a comparecer a dos médicos: Darío Vargas y Juan Carlos Córdova. El juez indicó que se hará una nueva convocatoria para seguir con la realización del recurso, en este escrito se valorará el pedido del exvicepresidente.

