El contexto

Jorge Enrique Chamba es uno de los legisladores de Construye que se alistan para iniciar el trabajo parlamentario. Anunció que se sumarán a las iniciativas en favor de la gente y reuniones televisadas.

Tras terminar una reunión telemática con su bancada, el asambleísta electo Jorge Enrique Chamba conversa con Diario EXPRESO sobre sus propuestas de trabajo.

- ¿Cuáles van a ser las prioridades de Construye sobre los proyectos de ley que quedaron pendiente en la Asamblea Nacional?

- Es importante retomar proyectos que quedaron abandonados en la Asamblea, pero yo llevo mis propios proyectos, por ejemplo: reinsertar al sector laboral al 70 % de la gente pobre de los barrios populares. Otro es repotenciar la educación y la salud, llevando las extensiones universitarias a los sectores populares. Llevo proyectos humanistas, como repotenciar a los discapacitados en la empresa laboral e impulsar la eliminación de la tabla de drogas. Eliminar las pruebas de Senecyt. (LEA ADEMÁS: "Construye asegura que suma curul en Napo")

- En seguridad hay 11 proyectos aprobados, ¿cuál va a priorizar en este corto tiempo?

- Equipamiento total para la Policía Nacional. A su vez, control en las escuelas, colegios, para que se acabe el consumo de las drogas.

- ¿En el ámbito social?

- Domingo a domingo voy a seguir con mis 200 brigadistas del movimiento Lealtad en el campo de la salud, en el campo de la educación, en el campo de asesoría legales y charlas para alcohólicos y drogadictos.

- ¿Eso quiere decir que en Salud tomará en cuenta al IESS?

- Es un tema importante la serie de problemas que vive el Seguro Social: no hay medicinas, la atención no es la mejor. Yo como asambleísta voy a estar ahí, les voy a caer cuatro, cinco de la mañana, y si es preciso me amaneceré para fiscalizar el control.

- ¿Cómo logrará ejecutar esos nuevos proyectos si necesitará de una mayoría legislativa?

- Habrá compañeros que no sean de mi tienda política, pero si proponen leyes que beneficien al ciudadano, por supuesto que tendrá nuestro apoyo. Con quien no nos podemos juntar (risas), es ni con Dios ni con el diablo.

- ¿La repetición de las elecciones en el exterior es un golpe para los intereses de Construye? ¿Cómo toma esa decisión?

- Se está pidiendo la repetición de las elecciones en el exterior. Qué culpa tienen los votantes de lo que tenga o no tenga el CNE. Estamos esperando la resolución en firme para atacar a los argumentos legales, hasta pidiendo la destitución de la señora Atamaint.

- ¿Cuál va a ser el tratamiento que le darán a los decretos ley que se firmaron sin la Asamblea?

- Si hay decretos que favorecen a la gente, ahí estaremos sumándonos, que de eso no quepa la menor duda. Siempre en beneficio del país. Por eso solicito que todas las reuniones en la Asamblea sean televisadas.

- Para la aprobación de la ley de extinción de dominio, ¿llegarán a consensos con el PSC y la RC?

- Yo creo que vamos a tener los votos necesarios para que esto funcione. No es posible que un juez que gana de 4.000 a 5.000 dólares viva en una mansión de cuatro millones y así sucesivamente. Incluso en el sector público.

