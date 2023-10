Jonathan Sánchez: ¿Quién era 'La Polilla'?

Si de contar cachos se trataba a Jonathan Sánchez no había quien le haga competencia. Hace una década fue elegido campeón nacional, en dos concursos organizados por los canales RTS y Teleamazonas.

Ese hecho no solo lo visibilizó, sino que además le permitió continuar en el camino que había escogido desde que era estudiante de colegio: la actuación. Este esmeraldeño, de 37 años, no necesitaba de mucho esfuerzo para improvisar alguna escena de humor. Hoy sus seguidores lamentan su partida. Conocido popularmente como 'La Polilla', fue asesinado presuntamente por sicarios la noche de este miércoles 11 de octubre de 2023, mientras se movilizaban en su vehículo.

Su trabajo era como un bálsamo que lo ayudaba a diluir los amargos momentos, le contó a EXPRESO en una entrevista en abril. Las redes sociales, sobre todo Instagram, eran su vitrina, ya que a través de ellas compartía los videos con todos los personajes que había creado. Ejemplo de ello son Don Ecuador, Macho alfa y Una amiga más.

Sobre sus papeles, le contó a EXPRESO que a principio no le gustaban a su mamá quien es cristiana, "me dijo que me deje de hacer ese papel. Pero gracias a Dios la comunidad GLBTI no me ha reprochado nada", contó.

Sus personajes se consolidaron a nivel nacional e internacional. "En cierta ocasión me tocó cruzar la frontera y los peruanos me reconocieron por Una amiga más. Un personaje que no es para nada regionalista. También desde Quito me llamó Sergio el heladero para hacer un video con él y una mueblería de Cuenca. Entendí que lo cotidiano es global y por eso se extendió", comentó.

¿Por qué 'La Polilla'?

"De niño fui terrible, inquieto, molestoso y cargoso. A los 7 años le quité el arma a un guardia y él me dijo “Tú sí que eres polilla”, los amigos se enteraron y me lo pusieron. Casi nadie me llama por mi nombre", contó el humorista en una de las últimas entrevistas con EXPRESO.

Más de él...

- Era padre de dos niños.

- Estuvo a punto de morir en un accidente de tránsito, cuando se dirigía a Portoviejo a una presentación.

- En el 2009 quedó en tercer lugar contando chistes en un concurso organizado por Ecuavisa Quito.

- Trabajaba en el área de comunicación de la Prefectura.

