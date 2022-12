Caminando y sin nadie que lo acompañe llega el candidato a la Alcaldía de Guayaquil por el Movimiento Verde Ético Revolucionario y Democrático (Mover), Jonathan Parra, a las instalaciones de Diario EXPRESO para conversar sobre su pasado con el correísmo, su perfil político y sus propuestas para el Municipio de la urbe porteña.

¿Es correísta?

Soy un joven abogado humanista y ese pensamiento me hizo unirme, en 2013 aproximadamente, al proyecto de la Revolución Ciudadana. No era afiliado de Alianza PAIS, pero sí apoyaba votando por el expresidente Correa...

¿Lo era, pero ya no lo es?

Lo que me diferencia hoy de ese grupo político (actual movimiento Revolución Ciudadana) es que digo las cosas de frente y no me importa el costo político. Eso me hizo quedarme en la mitad de la pelea entre los dos compadres (Rafael Correa y Lenín Moreno).

¿Cuál fue el principal error del partido?

El egoísmo o individualismo de algunas personas que lideraban este grupo político...

La lista 35 está atada a sombras por corrupción, ¿eso se borró con el cambio de nombre y logotipo?

Un grupo de jóvenes guayaquileños decidimos cambiar, fortalecer y renovar el movimiento. No somos Alianza PAIS, no somos correístas ni morenistas. Nos tocó el mismo número de lista, pero Mover no tiene nada que ver... Somos un nuevo movimiento.

¿Cómo el cambio de imagen ha afectado su votación?

Hay mucha gente buena que apoya al correísmo, pero que se han unido para apoyarnos a nosotros porque saben que no tengo odios ni revanchas.

Usted era militante de PAIS y ahora es candidato por Mover, ¿puede asegurar que no hay correístas en Mover?

Hay personas que han estado en el proceso de la revolución ciudadana, pero que al igual que yo ya no estaban de acuerdo con la forma que hacían política esos líderes.

Entonces, ¿en qué se diferencian con Alianza PAIS?

Mover es un movimiento ciudadano que quiere adecentar la política y no con el populismo que ha caracterizado a la vieja clase política. La diferencia está en que si en Mover aparece un corrupto, yo me encargo de llevarlo de la mano a la cárcel o lo persigo.

Pero los señalamientos a PAIS no son de ahora, ¿por qué no se fue antes si ya no compartía con ellos?

Noté los problemas cuando hubo la ruptura de los compadres y quedaron dos bandos (correísmo y morenismo). Ahí te das cuenta de que siempre hubo dos grupos en la revolución ciudadana y eso me decepcionó. En la vida uno debe lealtad y gratitud a lo correcto...

¿Volvería con ellos?

No. Porque, aunque hay buenas personas en la actual Revolución Ciudadana, hay otras que le hacen daño.

¿Cuáles son sus principales críticas a la administración de la alcaldesa Cynthia Viteri?

Se debe transparentar todo el manejo económico del Municipio de Guayaquil. Que haya contratos millonarios para baldear unas cuantas cuadras de la ciudad o pintar unas cuantas paredes, eso es algo grave que hay que explicar.

¿Cómo apoyaría a la lucha contra la inseguridad?

El primer eje de mi plan de trabajo es la seguridad. Voy a crear las plazas de integración económica (PIE) para que trabajen gratis los vendedores informales y acabar con los cinturones de pobreza, donde más aparece la inseguridad y los focos de violencia. También crearé las ciudades deportivas para que los niños se profesionalicen en el deporte y no sean influidos por malos elementos en el tiempo libre. También retornarán los puestos de auxilio inmediato (PAI), pero destinados a la atención de las mujeres.

Y en movilidad, ¿qué planes tiene para la ciudad?

Yo fui el primero que denunció lo que estaba sucediendo con los fotorradares. Eliminaré las multas de tránsito por inconsistencias y renovaré todo el sistema obsoleto de los equipos e, incluso, cambiar el aprovisionamiento a esta empresa (Alcolisti S. A.). También bajaré las multas de tránsito y cambiaré el razonamiento de los parquímetros. Además, crearé la torre de parqueos públicos en el centro.

Sin anestesia

¿Mover es el correísmo moderado?

Han dicho que somos como el peronismo en Argentina, que Parra es el correísmo moderado. No soy el moderado ni extremo ni débil, solo soy Jonathan Parra.

¿Cree que sí hubo sombras de corrupción en el gobierno del expresidente Correa?

Jamás lo he atacado y no lo voy a hacer. Si lo viera en la calle sería un honor para mí saludarlo. (Rafael Correa) ha perdido un poco el rumbo, pero es un líder con sus virtudes y errores. En los puestos públicos que ejercí, él jamás me pidió algún acto de corrupción.

¿Cree que es un perseguido político?

Lo que creo es que hubo persecución política a líderes de la revolución ciudadana como Viviana Bonilla y Christian Viteri.

Alianza PAIS consideró a Lenín Moreno un traidor, ¿usted también?

Moreno es el presidente del Partido Social Cristiano. Él fue un presidente de papel para Alianza PAIS y para los ecuatorianos. ¡Claro que fue un traidor! Traicionó al pueblo ecuatoriano que votó, aunque no haya sido de su línea, para que el proyecto político continúe.

Ha estado en varias entidades públicas, ¿cuál es su mérito para ser alcalde de Guayaquil?

He ocupado altos cargos en el sector público y privado y jamás me he enriquecido. La mejor carta de presentación que tengo es mi experiencia y honestidad.