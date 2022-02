El primer ministro británico, Boris Johnson, consideró este jueves que la ofensiva de Rusia sobre Ucrania "no es solo un ataque contra Ucrania sino contra la democracia y la libertad en Europa Oriental y en todo el mundo".

En un mensaje a la nación, Johnson prometió un "enorme paquete de sanciones" junto a los países aliados para castigar a Moscú y añadió que "diplomática, política, económica y militarmente, esta horrible y bárbara acción de (el presidente ruso) Vladímir Putin debe terminar en fracaso".

"Este acto gratuito y temerario de agresión no es solo un ataque contra Ucrania sino contra la democracia y la libertad en Europa Oriental y en todo el mundo. Esta crisis va sobre el derecho de un pueblo europeo libre, soberano e independiente a elegir su propio futuro", dijo.

El primer ministro explicó que, tras hablar de madrugada con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, le ofreció el apoyo de su país, "porque nuestros peores temores se han hecho realidad y se ha demostrado que todas nuestras advertencias eran trágicamente ciertas".

"El presidente Putin ha desatado la guerra en nuestro continente europeo. Ha atacado a un país amigo sin provocación alguna y sin ninguna excusa creíble", indicó.

Y agregó que "innumerables misiles y bombas han estado cayendo sobre una población totalmente inocente", antes de certificar que "una vasta invasión está en marcha por tierra, mar y aire" sobre un país que "durante décadas ha disfrutado de la democracia y la libertad".

"Nosotros, y el mundo, no podemos permitir que se acabe con esa libertad. No podemos simplemente mirar hacia otro lado, y no lo haremos", dijo.

El "premier" británico, que ayer adelantó que su país enviará nuevo armamento defensivo a Ucrania, aseguró que el Reino Unido acordará junto a sus aliados un "paquete masivo de sanciones diseñadas para trabar la economía rusa".

En ese sentido, consideró que los países aliados también deben "terminar colectivamente con la dependencia del petróleo y el gas ruso que durante demasiado tiempo le han dado a Putin el control sobre la política occidental".

Se dirigió a la población rusa para decirles que no puede creer que esto se esté haciendo en su nombre ni que deseen el estatus de Estado paria que le espera al régimen moscovita.

"Si los próximos meses son lúgubres, y la llama de la libertad se va apagando, sé que brillará de nuevo en Ucrania, porque no creo que, pese a todas sus bombas, tanques y misiles, el dictador ruso someta nunca el sentimiento nacional de los ucranianos", añadió.

Del mismo modo, aseguró a los británicos que hará "todo para mantener nuestro país a salvo".

En tanto, la ministra británica de Exteriores, Liz Truss, señaló este jueves en un comunicado que en las últimas semanas el Gobierno ruso "ha negado repetidamente su intención hostil hacia Ucrania. Al mismo tiempo, han concentrado tropas, ha lanzado ciberataques y escenificado falsos pretextos y provocaciones".

"El Gobierno ruso ha demostrado hoy que nunca tomó en serio la diplomacia. Solo se centró en el engaño y en promover sus ambiciones territoriales", añadió la titular del Foreign Office.