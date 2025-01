John Pólit pone en venta sus casas para una pena menor

El dinero mal habido se acaba pronto. Si bien se trata de una máxima, la expresión se ajusta a la situación actual de la familia Pólit. Sus propiedades, adquiridas en el pasado con sobornos de Odebrecht y de Diego Sánchez, el “zar de los seguros”, hoy están en venta.

En la página Zillow, un portal inmobiliario que ofrece información sobre propiedades, hipotecas y valores de viviendas en Estados Unidos, aparecen los anuncios sobre los terrenos, casas y departamentos vinculados a Carlos Pólit, el excontralor, y a su hijo John.

La justicia de EE. UU. identificó una lista de 12 bienes que estarían vinculados con el esquema de lavado de dinero montado por los Pólit para esconder el dinero ilícito que recibió el contralor durante el gobierno de Rafael Correa, para eximir de responsabilidades a la constructora Odebrecht.

John Pólit se declaró culpable de los cargos de lavado y tenía previsto recibir su sentencia el 30 de enero, pero la jueza Kathleen M. William ya admitió un aplazamiento para conocer la condena el 30 de abril.

Venta de bienes para millonaria fianza

Hasta entonces, el hijo del exfuncionario debe vender las propiedades y conseguir 16,5 millones de dólares.

Una casa de 113 metros cuadrados, ubicada en Doral, en el condado de Miami-Dade, con tres dormitorios y tres baños, está siendo vendida en 480.000 dólares. Un terreno de 1.858 metros cuadrados se oferta en 750.000 dólares y un departamento ubicado en un condominio residencial de lujo, en el corazón de Brickell, se vende en 1,2 millones de dólares.

Para Markenzy Lapointe, fiscal federal, la entrega de los fondos usados en el delito es parte del acuerdo de Pólit con las autoridades de ese país.

John Pólit debe cumplirlo para conseguir una sentencia reducida, de menos de cinco años de cárcel. Sin embargo, este no es el único compromiso.

John Pólit colaborará con la justicia de Estados Unidos

El hijo del ex contralor acordó cooperar en todo momento. “El acusado acepta que no protegerá a ninguna persona o entidad mediante información falsa u omisión, que no implicará falsamente a ninguna persona o entidad y que no cometerá ningún otro delito,” indica el acuerdo firmado con Markenzy Lapointe, fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida; Glenn S. Leon, jefe de la Sección de Fraude del Departamento de Justicia de EE. UU.; y los fiscales Simon Kramer y Michael Berger.

Esto implica que John Pólit también podrá dar información sobre otros miembros involucrados en la trama de corrupción y ser testigo en los juicios, así como lo fueron Diego Sánchez y Juan Ribas, expresidente de Seguros Sucre Domenech, en el juicio por lavado de activos contra su padre.

En EE.UU. se estableció que Carlos Pólit recibió coimas por estas obras: Hidroeléctrica San Francisco, Trasvase Daule-Vinces (1,7 millones de dólares), Refinería Del Pacifico (1,7 millones); Acueducto La Esperanza (2,9 millones); y el Poliduto Pascuales-Cuenca (3,7 millones de dólares).

Montos. Según EE.UU. Pólit lavó 16 millones de dólares en sobornos por parte de Odebrecht y 500.000 dólares de Diego Sánchez.

La justicia norteamericana establece las penas según un rango de criminalidad. John Pólir tiene 27 puntos, pero tres se reducirían por aceptar la responsabilidad. Más puntos podría bajar por no ser reincidente y por colaboración, por lo que podría ser sancionado con una pena tres a cinco años de cárcel.

En el juicio de Carlos Pólit quedó una línea de investigación cuando dos testigos, Diego Sánchez y Juan Ribas, admitieron que Pedro Solines, exsuperintendente de Bancos y exsecretario de Correa, fue la persona que les ayudó con los encuentros con Pólit y que le pagaron 250.000 dólares.

