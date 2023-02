Parado en un terreno vacío y soportando una inusual mañana de calor en la ciudad, Jimmy Jairala, candidato a la Alcaldía de Guayaquil, hace una Parada EXPRESO para repasar sus propuestas para la urbe, en especial, su nueva apuesta, el tren eléctrico elevado.

- Cynthia Viteri señala que algunas de sus propuestas, como el hospital municipal, ya las hizo ella. ¿En qué, según usted, radica la diferencia?

- Ella no sabe que Guayaquil tiene un déficit de 2.700 camas. Está bien el Hospital Bicentenario, pero la ciudad necesita mayor atención...

- Usted propone construir uno, ¿dónde sería?

- (En mi plan de trabajo) hemos considerado que el lugar donde debe funcionar es en las instalaciones del actual terminal aéreo José Joaquín de Olmedo. Esto, considerando que más pronto que tarde el aeropuerto se trasladará a Daular.

Lasso: "No votaré por quien ha destruido las finanzas del Municipio de Guayaquil" Leer más

- Por otro lado, usted se ha volcado a promocionar su propuesta del tren eléctrico elevado, ¿qué tiene definido?

- De lo que conozco, este terreno (diagonal al hospital de Monte Sinaí) es municipal. La idea es no necesitar expropiar lotes para no causar incomodidad a nadie, además el proyecto tiene un trazo perimetral.

- ¿Cuántas estaciones contempla ese primer trazo y cuánto tiempo demoraría en habilitarse para las personas?

- Serán 20 estaciones el primer trazo. En cada una de ellas funcionará una plaza comercial que priorizará los emprendimientos. En dos años y medio estaría lista la primera línea.

- ¿Le costará al Municipio?

- Es la gran ventaja del proyecto, que el dinero no lo arriesga el Municipio. Cada línea del tren cuesta alrededor de $1.000 millones que los aporta el concesionario, misma que será a 30 años plazo...

En una asamblea con todos los sectores de la ciudad planificaremos el Guayaquil de los próximos 30 años.

- Sin embargo usted ha señalado que subsidiará el pasaje del tren, ¿cuánto dinero sería?

- Como en otras partes del mundo, es necesario subsidiar el pasaje. El pasaje sin subsidio será de poco menos de un dólar. (Si llego a la Alcaldía) hay que hacer un estudio para ver cuántos centavos debe subsidiar el Municipio.

- Señala que cada estación tendrá una plaza comercial, ¿cómo garantizará la seguridad de los pasajeros con la ola de violencia que vive la urbe?

- La Policía Metropolitana, en conjunto con la Policía Nacional, ayudará a la custodia de las estaciones. Es inevitable que en estos momentos nos privemos de actuar con la Policía.

Guayaquil y Quito cierran la campaña electoral del 'caos' para las seccionales Leer más

- Es decir que los uniformados metropolitanos tendrán otra función, ¿cuál será?

- Ya no tendrán la función de perseguir a los comerciantes autónomos. Una de sus nuevas funciones será trabajar en el proyecto ‘Barrio Seguro’, en conjunto con los líderes barriales y la Policía Nacional.

- ¿Qué más prevé hacer por la seguridad de Guayaquil?

- Ahora hay la tecnología de las cámaras de reconocimiento facial, pero las que vamos a instalar sí estarán conectadas con la base de datos de la Policía Nacional y la Interpol.

- ¿Mantendrá el flujo de recursos con la Policía Nacional de la alcaldesa Viteri?

- La gente no tiene una percepción de seguridad. Hay que revisar cómo han sido invertidos esos $ 350 millones y si se coordinó con el Gobierno. A lo mejor le habrían dicho lo que (la Policía) sí necesitaba.

Convocaré al Consejo Cantonal de Seguridad. La Corporación Ciudadana es una fundación más.

- ¿Qué hará con el abundante comercio informal?

- Ya la ley prohíbe que sean perseguidos. Además de censarlos y buscarles nuevos corredores comerciales, hemos agregado un nuevo elemento: constituirlos en la Cámara de Comerciantes Autónomos.

- Viteri señala que las propuestas del resto de candidatos amenaza los proyectos sociales, ¿qué planea usted?

- No solo se trata de capitales semilla, también hay que regularizar a los centenares de miles de negocios que funcionan de manera irregular porque no tienen uso de suelo. Esto es importante porque sin eso no tienen acceso a créditos.

Caso Alcolisti: con acción de protección se busca inhabilitar fotorradares Leer más

- ¿Qué será lo primero que hará de llegar al Municipio?

- Las fundaciones tienen que ser auditadas y, de ser necesario, canalizar denuncias a la Fiscalía General del Estado. Hoy, el Municipio sobrevive mes a mes, en 2022 hizo un préstamo para llegar a fin de mes y le deben más de $ 70 millones a las contratistas.

- ¿A qué entidad le encargará dicha auditoría?

- Yo no digo hacer una auditoría de la Contraloría General del Estado porque, en todos estos años que han estado funcionando, las fundaciones no le han rendido cuentas a nadie, solo han presentado informes.

- También ha declarado de un presunto desfase de dinero, ¿cómo prevé trabajar como alcalde con cuentas opacas?

- Es alrededor de $180 millones. Habrá que esperar que los auditores determinen qué ha pasado, pero cuando llegue a la Alcaldía me encontraré con poco o nada con qué trabajar.