Jhajaira Urresta a su exbancada correísta: “Las moscas siguen a la basura”

El debate por el subsidio al diésel generó tensiones entre RC y una exasambleísta correísta durante la sesión en el Pleno

La asambleísta Jhajaira Urresta arremetió contra el legislador Juan Pablo Molina en medio del debate del Pleno del 16 de septiembre de 2025.

La discusión sobre la eliminación del subsidio al diésel no solo generó confrontaciones entre asambleístas del oficialismo y del correísmo. La exasambleísta correísta Jhajaira Urresta arremetió contra sus antiguos compañeros durante la sesión del Pleno de este 16 de septiembre de 2025.

Como tercer punto del orden del día, el Pleno abordó una resolución presentada por ADN, que buscaba respaldar al Ejecutivo en su decisión sobre el combustible. En ese contexto, el correísta Juan Pablo Molina cuestionó, durante su intervención, que existan asambleístas que hoy apoyen al Gobierno, pese a haber sido víctimas de la represión de otro régimen durante las protestas de 2019.

En ese año, la Conaie encabezó movilizaciones precisamente por el retiro del subsidio a los combustibles. Durante una de esas jornadas, Urresta recibió el impacto de una bomba lacrimógena, lo que le provocó la pérdida de uno de sus ojos.

¿Qué dijo Urresta?

Tras la intervención de Molina, el presidente de la Asamblea, Niels Olsen, concedió el derecho a réplica a Urresta. La exasambleísta no solo respondió a Molina, sino que también lanzó críticas a su exbancada y a la presidenta de Revolución Ciudadana, Luisa González.

“Qué pena que ahora, para hacer lucha social, tiene que ser Revolución Ciudadana. Qué pena que ahora, mujeres que aplaudieron a personas que están siendo investigados por narcotráfico, agradecieron en videos las cosas que les dieron para campaña electoral”, expresó Urresta. Esta última referencia estuvo dirigida a la asambleísta de RC, Patricia Núñez.

Luego, Urresta intensificó sus declaraciones: “Las moscas siempre siguen a la basura. Las abejas siempre vamos a seguir a la miel, la paz y la seguridad”, afirmó. Cerró su intervención con un ataque directo a Molina: “Reconoce a tu hijo”, le dijo en medio del Pleno.

¿Qué pasó en el Pleno?

Antes de abordar el punto sobre el subsidio al diésel, oficialismo y correísmo protagonizaron un enfrentamiento en el Pleno. El conflicto se originó cuando el presidente Niels Olsen rechazó un pedido de cambio del orden del día, argumentando que no fue dirigido formalmente a la Secretaría de la Asamblea.

Molina alegó que en al menos doce ocasiones anteriores se habían aceptado solicitudes similares sin esa exigencia. Finalmente, ADN presentó su propia propuesta de cambio del orden del día, que fue la que se trató en la sesión.

