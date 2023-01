Jéssica Jaramillo, aspirante a la Alcaldía de Quito, le dedicó un video al aspirante Jorge Yunda. Se la ve en primer plano.

Show Electoral: el candidato a alcalde y su promoción ligera de ropa, en redes Leer más

“Sabes que no ando por las ramas. Digo las cosas como son. Ser o no ser y yo soy. No solo las pienso y me quedo callada”, se escucha en el audiovisual.

En el fondo se ven varias capturas de pantalla de noticias relacionadas con los problemas ligados a Yunda.