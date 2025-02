Jaramillo anuncia nueva denuncia contra Aquiles Álvarez y recibe apoyo de Noboa

La asambleísta electa por ADN Lucía Jaramillo anunció que presentará una nueva denuncia en contra del alcalde Guayaquil Aquiles Álvarez. Este 21 de febrero de 2025, Jaramillo dijo que planteará esa denuncia por incumplimiento de sentencia.

“El acróstico encubierto no fue una disculpa. Fue es una agresión disfrazada”, escribió Jaramillo en su cuenta de la red social X. Ayer, 20 de febrero, por la misma vía, Álvarez publicó un escrito del cuál llamó la atención las primera letras de sus párrafos.

La misma Jaramillo publicó este 21 de febrero su anunció acompañado con una foto en la que resalta esas letras y se lee: “Niña vaga”. Para la asambleísta del oficialismo, lo hecho por Álvarez “es el reflejo de un machismo que se cree impune, que pretende ridiculizar y menospreciar a las mujeres con insultos encubiertos”.

Como mensaje final, Jaramillo señaló que no la van a callar. “No me van a intimidar. No voy a permitir que se normalice la violencia con discursos hipócritas y cobardes”.

Jaramillo y el apoyo del presidente de la República

El presidente Daniel Noboa también se pronunció sobre el anuncio de Jaramillo. En su cuenta de X compartió la publicación de sus asambleísta con el mensaje: Atención Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

Origen de la disputa

Álvarez y Jaramillo se enfrascaron en una disputa desde el año pasado. A mediados de 2024, cuando Jaramillo era parte del Partido Social Cristiano (PSC), denunció al alcalde por unas declaraciones que este hizo en julio de ese mismo año en su cuenta de X.

En una publicación, Álvarez escribió: "Pobrecita esta niña y toda esa bancada. Fiscalicen lo de la barcaza de Karpower mejor. Pocotón de vagos en esa bancada, a 'vaca' con los sueldos”.

La denuncia de Jaramillo derivó en sanciones en primera instancia en contra del Alcalde de Guayaquil por violencia política de género, en noviembre de 2024. Esa sentencia fue ratificada el pasado 19 de febrero por lo que Álvarez debía pedir disculpas públicas.

El juez electoral Joaquín Viteri, quien redactó el proyecto de sentencia, señaló que el término niña, utilizado por Álvarez para dirigirse a la política adulta, refleja una visión paternalista y de infantilización, minimizando la capacidad de Jaramillo para desempeñar su rol en la Asamblea. Esta actitud, según Viteri, causó un daño a la imagen pública de la asambleísta.

