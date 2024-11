Jan Topic: "Mi caso es peor que lo hecho a María Corina Machado en Venezuela"

Luego de quedar cuarto en las elecciones anticipadas de 2023, su primera incursión electoral, el empresario de las telecomunicaciones y seguridad, Jan Topic, dijo que se alejaría de la papeleta. Sin embargo, irrumpió con la inscripción de su candidatura presidencial para 2025 junto a SUMA.

A vísperas de que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) resuelva la impugnación a su candidatura, Topic, visita las instalaciones de Diario EXPRESO para conversar sobre su repentina decisión de participar en los comicios de 2025, evaluar el mandato del presidente Daniel Noboa y repasar sus recetas para combatir la inseguridad y la crisis energética.

- En mayo de 2024 dijo que no sería candidato, pero luego cambió de opinión. ¿Fue una decisión apresurada o qué lo hizo retractarse?

Con mi esposa decidimos no volvernos a lanzar porque había varias noticias falsas. La última semana y media de las elecciones pasadas dijeron de todo sobre mí: que era correísta, que maté a Fernando Villavicencio y a Agustín Intriago...

- ¿Qué cambió entonces?

Estaba harto y asqueado. Sin embargo, en Manglaralto, mientras comía con mi familia, un señor se nos acercó a decirnos que lo había defraudado y que para mí era tan fácil seguir con mi vida, pero él había perdido su empleo. Ahí nos pusimos a pensar de nuevo con mi esposa, darle un reenfoque al tema de la candidatura. Eso y que el presidente (Daniel Noboa) no ha cumplido con lo prometido en campaña.

- ¿Qué más aprendió de la experiencia anterior? ¿Qué errores no volvería a cometer?

En el día a día hubo errores, desde mi punto de vista, superficiales y que no se cometerán ahora, aunque lo normal es que hayan nuevos errores. Sin embargo, lo más negativo de la campaña pasada fue que no me conocía nadie. Conectando con el tema de las noticias falsas, era muy fácil que logren tumbar mi idea de identidad.

- En los últimos días de la campaña anterior se le cuestionó haber intentado abordar al anticorreísmo respondiendo al expresidente Rafael Correa...

Mucha gente también me dice que fue un error haberle dicho “estamos elevando el debate” a Noboa en el debate presidencial, pero eso se explica con que él fue el único que no mintió al hacerme una pregunta, el único. Sobre mi respuesta a Correa, efectivamente creo que nos costó cuatro puntos justo el último día (antes de la elección). Sin embargo, la verdad es que ya venía una narrativa falsa en mi contra que ya me tenía harto.

El precandidato presidencial de SUMA, Jan Topic, apareció en un video reafirmando su nominación para las elecciones de 2025. Volvió a destacar a la seguridad, entre otros temas, como su bandera.



La relación entre Jan Topic, el Partido Social Cristiano y SUMA

- Su irrupción en las elecciones de 2025 ya fue una sorpresa, pero también lo fue que lo haga junto a SUMA. ¿Qué impidió que vuelva a ser el candidato del Partido Social Cristiano (PSC)?

Once partidos me pidieron ser su candidato. No quiero sonar arrogante, pero no los busqué, ellos me buscaron. En el ínterin (entre la candidatura anterior y esta) me puse a analizar muy cuidadosamente dónde está el error fundamental en nuestra democracia y concluí que está en las organizaciones políticas. Entonces hice una deconstrucción de cómo están armados los partidos políticos, cuáles son los pecados que tienen y cómo deberían funcionar.

Mi respuesta a Rafael Correa en la campaña anterior nos costó cuatro puntos justo antes del día de la elección. Jan Topic Candidato presidencial de SUMA

- ¿La vinculación de Pablo Muentes al caso Purga fue parte de ese análisis?

El tema de Muentes es, creo, un ejemplo de estos problemas. Los partidos tienden a ser muy verticales, donde el caudillo da las directrices. Así son el 80% de los partidos en el país.

- ¿Pensó en formar su propia organización política? Muchos pensaron que la plataforma Transforma era para eso.

Si comienza a llover y hay una gotera en una casa, ¿cuál es la solución? ¿Construir una nueva o arreglar el hueco? Ya tenemos 17 partidos en el país, por eso nunca fui partícipe de comenzar un partido nuevo.

- ¿Es decir que se quedará en SUMA, como militante? Sería contradictorio luego de que usted haya participado en convenciones del PSC.

Algunos partidos me invitan a eventos. El evento del PSC fue una graduación de su cantera. Sobre SUMA, mi esperanza está primero en ganar las elecciones, arreglar los problemas que tenemos de fondo. En la medida de lo posible, sí me encantaría que este proyecto de Transforma pueda engranarse en SUMA y podamos ver una situación a largo plazo.

En las elecciones anticipadas de 2023, Jan Topic quedó en cuarto lugar ARCHIVO EXPRESO

La candidatura de Jan Topic para 2025

- Por otra parte, ¿cuál fue el criterio para escoger a Mishelle Calvache como fórmula?

Mishelle tiene una experiencia profesional muy interesante en el ámbito público, tanto nacional como seccional. Si se analiza su carrera, es muy interesante lo que logró al automatizar procesos e implementar sistemas de medición. Ella me complementa en ese sentido.

- ¿En qué ha cambiado su propuesta de seguridad?

Estoy en contra de las bases militares extranjeras (...), es aceptar la derrota. Un líder que hace eso no merece ser líder. Jan Topic Candidato presidencial de SUMA

Desde la campaña anterior he sido identificado con el tema de seguridad, pero la verdad es que el contenido de nuestra propuesta era más variada. Aunque el tema urgente ahora es el energético, pues sin luz la Policía no puede operar, mi propuesta no ha cambiado en nada: nuestra lectura arranca con las fronteras, arranca con el narcotráfico.

- ¿Y qué acciones tomaría para atenuar la crisis eléctrica? ¿Seguiría los pasos de Noboa de adquirir energía?

Hay que diseñar un sistema que mitigue el riesgo diversificando las fuentes de energía. En el primer tercio del año tenemos que potenciar todas las hidroeléctricas del sector occidental. En el segundo, realizar mantenimiento de todas las hidroeléctrica de la Amazonía y potenciar el proyecto Santiago. El tercer tercio, cuando no llueve en ningún lado, dar un correcto mantenimiento y crecimiento de todas las plantas termoeléctricas.

Topic y sus dudas alrededor de la impugnación en el Contencioso Electoral

- Sin embargo, lo abordado en esta entrevista estaría en riesgo si el Contencioso Electoral decide su descalificación.

Ecuador tiene 18 millones de ecuatorianos, 13 millones de ellos votan. Pero tres personas (los jueces del TCE) deciden quién puede ser candidato.

- ¿Por qué cree que lo quieren fuera de la carrera electoral?

Hemos estimado 35.000 dólares diarios invertidos en troles en mi contra desde hace dos meses atrás. ¿Quién puede pagar eso? ¿Con la plata de quién están pagando eso? Porque sí me extrañaría que usen plata de los que sí pagamos impuestos, ya que recordemos que la familia de Noboa aún le debe 100 millones de dólares a los ecuatorianos.

- ¿Qué pruebas tiene de que se trate del presidente Noboa?

La semana pasada, minutos después de haberme reunido con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, Daniel Noboa le mandó un mensaje a uno de nuestros compañeros para reclamarle por qué está ahí con nosotros y por qué nos ayuda en la reunión.

- ¿Cree que el certificado del Sercop es suficiente?

Pachakutik no presentó un documento de prueba y el único insumo de evidencia que presenta Sociedad Patriótica es un contrato de ocho años atrás. ¿Quién establece la verdad en esto? El sistema de contracción pública. El Sercop establece la verdad y ya la estableció.

- ¿Qué hará si lo descalifican?

Realmente espero que eso no pase. Mucha gente calificaba a cierto partido político como el que nos iba a convertirnos en Venezuela. Esto creo que es peor que lo que le hicieron a María Corina Machado. Es un primer paso en la destrucción de la democracia ecuatoriana.

