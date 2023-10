Jan Topic anuncia demanda contra Christian Zurita

Luego de que Christian Zurita, excandidato presidencial del movimiento Construye anunciara que las autoridades no encontrarán información relevante en el teléfono de Fernando Villavicencio debido a que existe información personal y datos que dañarían su reputación.

El también excandidato presidencial, pero por el Partido Social Cristiano, Jan Topic arremetió contra el periodista Zurita y cuestionó sus declaraciones. En un post de la red social X, señaló que: "¿Quién es él para decidir si el teléfono debe o no formar parte de la investigación? ¿Quién es él para determinar si contiene información relevante o no? Creo que no podría estar más claro por qué realmente no quiere que salga a la luz la información del dispositivo" expuso Topic.

Acabo de ver las declaraciones de @christianzr en relación al teléfono de Villavicencio. ¿Quién es él para decidir si el teléfono debe o no formar parte de la investigación? ¿Quién es él para determinar si contiene información relevante o no? Creo que no podría estar más claro… pic.twitter.com/Hs6nXNGAor — Jan Topic (@jantopicecuador) October 6, 2023

Sin embargo el anuncio no terminó ahí, porque señaló a Zurita de mentiroso y agregó interrogantes como: "me pregunto si recuerda todas las falsedades que difundió en campaña sobre las cámaras de Guayaquil ¿Recuerda cuando afirmó que yo financiaba mi campaña con dinero de ese contrato (a pesar de que no nos habían pagado ni un centavo)?".

Tras estas y otras preguntas Topic, dijo que espera entregarle personalmente una demanda en su contra aprovechando que aún está en el país. "Y como a usted le encanta decir que todo investigado es por definición también culpable, espero que no sea de doble moral, y ya automáticamente se auto-catalogue como mentiroso".

De su lado, Zurita respondió también a través de un trino pero se refirió unicamente a temas relacionados como las empresas ocultas en paraísos fiscales.

Que te parece Jan si primero entregas la ruta del dinero de las off shore de Odebrecht a Glory por 13 millones y luego cómo terminó ese dinero en tus cuentas de Merryll Linch. https://t.co/f1eCPPnOPq — christian zurita :. (@christianzr) October 6, 2023

Sin embargo, Zurita indicó más temprano, que no descarta que inicie una nueva investigación en el caso Fernando Villavicencio y en el que se involucre a más personas en el proceso que trata de esclarecer la muerte violenta del pasado 09 de agosto en a la salida de un mitin político. Este último 05 de octubre, entregó el teléfono celular del exasambleísta a la Fiscalía General del Estado.