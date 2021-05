James Rodríguez "Nos estamos matando"

El futbolista colombiano del Everton James Rodríguez publicó un comunicado en redes sociales en el que habló sobre la situación que vive Colombia.

"Basta de abusos, no puede suceder que alguien con un arma tome ventaja sobre otra persona que no tiene como defenderse, o que una persona de manera deliberada salga y acabe con la ciudad o con empresas o negocios que son fuente de trabajo de miles de Colombianos", expresó el exfutbolista del Real Madrid.

Protestas multitudinarias arrancaron el pasado miércoles debido a una reforma tributaria en el cobro del IVA - lo ampliaba al 19%- que el presidente de la nación, Iván Duque, ya retiró el pasado domingo por el escándalo que causaron. Pese a ello las protestas, que por el momento se saldan con 800 heridos y diecinueve muertos, no cesan y la brutalidad en las calles sigue presente.

El jugador colombiano, a través del comunicado, condenó los abusos: "Lo primero que tengo que decir es que la violencia no es camino para ningún lado. Con violencia todo termina peor. Siempre entendí en la vida que la manera de lograr las metas es trabajar de manera honesta y profesional y ese es mi llamado hoy".

Amo mi país como a nadie y me duele lo que está sucediendo, en la distancia se siente aún peor.



Les dejo aquí unos puntos que escribí para no pasar por alto nada. Y espero que pronto encontremos soluciones. ♥️🇨🇴 pic.twitter.com/XzXH5F9ypa — James Rodríguez (@jamesdrodriguez) May 4, 2021

Sobre la importancia de las votaciones, el cafetero afirma que "son el momento de hacernos responsables", que es necesario elegir "bien" a los gobernantes y "no por descarte o porque otros nos digan que hacer".

"Quedo asombrado porque los mismos que piden justicia, son muy groseros, intimidan y huyen.Los invito a comportarse bien, hacer lo que mejor saben hacer y llevar su vida evitando dañar a otro", espetó Rodríguez.

James, que no se había pronunciado sobre la situación en Colombia, confirmó en el comunicado que tanto él como su familia recibieron amenazas. "Me han tratado muy mal por redes sociales porque no salgo a decir lo que muchos quieren".