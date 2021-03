Jaime Vargas propuso tomarse delegaciones electorales y cerrar vías para reclamar el supuesto fraude

El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Jaime Vargas, reveló este 9 de marzo de 2021, que propuso el cierre de vías y la toma de las delegaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE) para protestar por el supuesto fraude electoral contra Pachakutik.

Lo hizo en durante la celebración de la asamblea extraordinaria de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Cofenaie) en la que se evaluó el proceso electoral del pasado 7 de febrero.

Según Vargas, en un Consejo Ampliado virtual los dirigentes de Ecuarunari, Carlos Sucozhagñay, y de la Conaice, Javier Aguavil, le habrían pedido respaldo para que encabece la movilización y las protestas ante el CNE.

Él les habría contestado que si en verdad el organismo electoral “está robando la elección” hay que tomarse todas las delegaciones provinciales del país y cerrar vías. Incluso habría hablado de quemar todas las urnas para que se anule la elección.

¿Qué respuesta obtuvo? “No, es que el candidato (Yaku Pérez) dice que sea pacífico, con florecitas, con palomas blancas. Eso no da efectividad compañeros, ese no es carácter de lucha del movimiento indígena. Eso pedí. Pero no, porque ahí nos van a decir que somos los vandálicos, los mariateguistas camuflados de correístas”, dijo el dirigente a sus bases.

Vargas ratificó que considera que la segunda vuelta electoral “está consumada” y reconoció que no hizo campaña política por Yaku Pérez, pero aseguró que tampoco la hizo por otro. Dijo que no se dio importancia a la Conaie, desde Pachakutik, para este proceso electoral.

El dirigente indígena aseguró que, en su momento, llegaron a ofrecerle un ministerio u ocupar el tercer casillero de la lista de parlamentario andinos: “Les dije no compañeros. Aceptaría si me ponen en el primer casillero como asambleísta nacional”.

La Conaie tiene previsto reunirse mañana, 10 de marzo, en Guaranda en un Consejo Ampliado para definir la fecha del congreso que elegirá al nuevo Consejo de Gobierno que reemplazará a Vargas. Eso sería luego de las elecciones presidenciales del 11 de abril.