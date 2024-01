Jaime Nebot reaparece para explicar el pacto legislativo con el correísmo

Tras varios meses de silencio, el exalcalde de Guayaquil y líder del Partido Social Cristiano (PSC), Jaime Nebot, reapareció para analizar la coyuntura de Ecuador. También se refirió al pacto legislativo que su partido político mantiene con el correísmo.

Asamblea: Los aliados del Gobierno no apoyan la propuesta de incrementar el IVA Leer más

(Lea también: El segundo debate de la Ley del IVA medirá a las bancadas)

Nebot, quien explicó haber estado en silencio por no tener la obligación de hablar todos los días, calificó de civilizada la relación entre ambos partidos. "El llamado pacto ha permitido ahora que la Asamblea Nacional tenga el 62% de aceptación porque ha hecho posible la gobernabilidad", dijo el exalcalde en entrevista con Radio Centro.

El presidente Daniel Noboa, en una entrevista con Ecuavisa, instó a todas las bancadas, especialmente a la Revolución Ciudadana, a reflexionar sobre el incremento del IVA. Aprovechó el espacio para darle una respuesta al exmandatario Rafael Correa.



Revísalo aquí 👉… pic.twitter.com/iXLN4OsMGV — Diario Expreso (@Expresoec) January 30, 2024

El pacto en la Asamblea quedó al descubierto Leer más

También aclaró que no han sucedido las acusaciones hechas en contra de dicho pacto y los supuestos intereses alegados. "La verdad comprobada mata calumnia", acotó y sostuvo que, a diferencia de lo que se acusaba, las acciones del partido muestran su postura.

(Lea también: Comisión aprueba informe para primer debate de la ley para recuperar activos)

Por ejemplo, Nebot recordó que no apoyan el juicio político a la fiscal Diana Salazar, no han impedido la posesión del contralor del Estado, han presentado juicios políticos en contra de la Judicatura e, incluso, no censuraron al expresidente Guillermo Lasso.

El mantenimiento del pacto en la nueva Legislatura y con Daniel Noboa como presidente de la República, según continuó Jaime Nebot, es civilizado y que, respetando sus diferencias y sus coincidencias, también de apoyo al Ejecutivo.

El tercer proyecto económico urgente del presidente fue el aumento del IVA del 12 al 15%. ARCHIVO

No al aumento del IVA, sí a la consulta popular

Noboa insta a ciudadanos a pedir a los asambleístas votar a favor de la Ley del IVA Leer más

El exalcalde Jaime Nebot reafirmó la postura del Partido Social Cristiano (PSC) de no apoyar el aumento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) al 15% propuesto por el Gobierno. Como contrapropuesta, bosquejó la fórmula que le puede dar ingresos para el combate al crimen.

(Lea también: Yasunidos y Conaie: No es legal una “moratoria” para el cierre del Bloque 43-ITT)

Sostuvo que, a diferencia del informe aprobado por la Comisión de Desarrollo Económico, la bancada socialcristiana propone una contribución del 3.25% a las utilidades que generaron las empresas y bancos en 2022 por dos años. Dinero que será destinado a la guerra interna.

"Si el presidente encuentra apoyo en otras bancadas, respetaremos la democracia", moduló el líder del Partido Social Cristiano (PSC) y ratificó que no votarán a favor del aumento de impuestos, tesis que han manejado desde hace 25 años.

Por otro lado, Nebot adelantó que apoyarán la consulta popular por contener tesis que ha impulsado el socialcristianismo históricamente. "Las preguntas me parecen sensatas, muy necesarias... de sentido común otras", dijo.

El presidente de la Asamblea, el socialcristiano Henry Kronfle, ha señalado alternativas al Ejecutivo. ARCHIVO

Jan Toic, la primera opción del PSC para las elecciones de 2025

Jan Topic a Noboa: "Me ofrezco a liderar todas las fuerzas de seguridad del país" Leer más

A meses de nuevas elecciones presidenciales, el líder socialcristiano, Jaime Nebot, indicó que ya perfilan nombres de quién podría ser su candidato. Según dijo, Jan Topic, quien ya corrió con ellos en alianza con otros partidos, sería la primera opción.

(Lea también: Diana Jácome, excandidata con Jan Topic, es asesora del presidente Noboa)

"(Topic) es un joven que sabe de seguridad, administración pública y privada. Creo que tiene las cualidades para ser un buen presidente", acotó el exalcalde y, aunque dijo que aún cree que es muy pronto para definirlo, "para nosotros es la primera opción".

En las elecciones presidenciales anticipadas, tras la muerte cruzada, Topic quedó en cuarto lugar. El candidato de la alianza Por Un País Sin Miedo fue apoyado por el socialcristianismo, Sociedad Patriótica y Centro Democrático.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!