Iza: "Presidente deje entrar a dividir a nuestras estructuras organizativas"

El movimiento Pachakutik instaló su Consejo Político este 19 de febrero de 2025 en Quito. Su excandidato presidencial, Leonidas Iza hizo un llamado al presidente Daniel Noboa sobre su intención de dividir a sus organizaciones comunitarias en el marco de la segunda vuelta electoral.

"Llamamos al presidente de la República: deje de seguir entrando a dividir a nuestras estructuras organizativas", dijo Iza antes de su ingreso al Consejo Político. Aseguró que el Gobierno Nacional está utilizando a la Secretaría de Pueblos para esa finalidad. Añadió que no debe utilizar recursos del Estado para atacarlos.

Pachakutik se reúne hoy en medio de la expectativa por su posición frente a la segunda vuelta entre el presidente candidato Daniel Noboa (ADN) y Luisa González (Revolución Cuidadana). Iza terminó tercero con poco más de 500.000 votos lo que le significó un 5%.

Ayer 18 de febrero, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y Pachakutik ya hicieron un pronunciamiento conjunto sobre las elecciones 2025. Hicieron un llamado para la unidad de sus bases y ratificaron que cualquier decisión se tomará en una asamblea que se realizará el próximo 7 de marzo de 2025.

¿A quién apoyará Pachakutik?

Leonidas Iza no ha emitido un pronunciamiento aún en ese sentido. Sin embargo ha sido crítico con el actual gobierno. Hoy criticó la posición del Gobierno en temas como el extractivismo: "Necesitamos luchar contta los que están en este momento impulsando desde el Estado ecuatoriano y en este momento se llama Daniel Noboa para favorecer las empresas del grupo Nobis que tienen vínculos directos en el proyecto minero Las Naves", señaló Iza.

En ese escenario, en el Consejo Político se discutirá no solo a quién apoyarán en la segunda vuelta sino también cómo se presentará ese apoyo. Iza habló de la posibilidad de enviar su posición a los candidatos al balotaje o, incluso, plantear un debate.

También habló sobre el voto nulo. Insistió en que la coyuntura no ofrece esa posibilidad. Pero también habló de que se respetará lo que se decida el 7 de marzo. "La votación que hemos obtenido no responde únicamente al movimiento indígena. Mi vocería va a tener que anclarse al resto de la ciudadanía que, no siendo parte optó por nuestra propuesta", indicó.

