Para mantener la movilización indígena en el país se necesitan apoyos políticos, recursos financieros y humanos capaces de sostener a miles de personas.

Leonidas Iza ha mantenido, en los últimos días, una agitada agenda de reuniones para ultimar estos detalles. Su objetivo es movilizar a miles de campesinos e indígenas a Quito. ¿Dónde van a dormir? ¿Qué van a comer? ¿Cómo se van a movilizar? ¿Con qué dinero?

El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) responde algunas de las consultas que le hacen otros dirigentes.

“La Casa de la Cultura está garantizada. Se ha garantizado el sonido, para que se pueda entrar adentro”, manifestó Iza en una reunión por Zoom.

En esa cita, ordenó que otros dirigentes realicen gestiones con universidades para que también presten sus espacios.

En octubre de 2019, la Casa de la Cultura prestó sus instalaciones. Colocaron una gigantografía que decía “Zona de Paz” y así garantizaron que los policías no ingresen a ese sector.

Para esas violentas protestas, las universidades Católica, Salesiana y Central también prestaron sus coliseos y entregaron víveres, colchones y cobijas.

¿Volverán a ayudar? Fernando Cerón, presidente de la Casa de la Cultura, no ha querido responder a este Diario si la institución apoyará al movimiento indígena de Iza. Se lo buscó en su oficina y se le enviaron mensajes de texto.

“Casa de la Cultura físicamente está, sonido está, productos iniciales sí hay. Lo que toca ahorita es profundizar más la campaña de solidaridad para que puedan los diferentes colectivos trasladar”, dijo Iza.

Para hoy y mañana, el dirigente indígena tiene previsto realizar varias reuniones. Una con colectivos de Quito, a los que se les pedirá apoyo logístico. La segunda reunión es con organizaciones políticas y varios dirigentes indígenas.

Uno de los temas que se tratarán es “la posición que tiene el pueblo Kayambi”.

En redes sociales ha trascendido el malestar de los dirigentes indígenas de Cayambe, pues las protestas coinciden con el Inti Raymi, las fiestas del solsticio más importantes del calendario agrícola. Por eso también se llama Día Grande.

“Usted tenía que decirle ahí pues, Huaichico: no, no, no al Iza. Y usted dice sí, voy a ir al paro. ¿Cómo es eso, Huaichico?... ¡El Iza está perdido! Usted es de aquí, tenía que decirle al Iza imposible suspender Hatun Puncha, Inti Raymi”, se quejó un dirigente de Cayambe.

Iza conoce este malestar y quiere solucionarlo para movilizar a los indígenas del norte a Quito. En la reunión de planificación por Zoom, otra dirigente le comenta a Iza que necesitan combustible, pues los camiones que llegan a la ciudad con las placas tapadas con plásticos requieren que la dirigencia asuma el costo del flete.

En estos camiones se movilizan hombres que cargan varillas metálicas y cuchillos con los que amenazan a los negocios del sur de la capital para que apoyen el paro y cierren. Algunos son afroecuatorianos y otros son extranjeros.

“Compañero, yo estaba con el ‘compa’ Marlon. Aquí en Pastaza va a faltar logística porque se están sumando nuevos sectores aquí”, comentó la dirigente Zenaida Yasacama. “Sí hemos estado abasteciendo con plátano, yuca y chicha, pero lamentablemente también queremos mandar galón con combustible”. Iza respondió que está gestionando con “autoridades y organizaciones”.

A Quito han ingresado volquetas repletas de llantas que van entregando a los manifestantes pare que las incineren y obstaculicen las vías.

Comida. Moradores del sur de Quito entregaron sánduches y vasos de agua o leche a los protestantes.

Aportes. Los dirigentes de las comunidades de Tabacundo han pedido dinero a las florícolas.

Armas. Coordinación. En estos días, los manifestantes cargan palos, varillas y cuchillos para reventar las llantas.

Organización. Los dirigentes han pedido que no destruyan demasiado “solo deben pinchar llantas”.

Comunicación. La televisión del Movimiento Indígena y medios de la Conaie dirigen campañas de información.

Hospedaje. Además de la Casa de la Cultura, se busca el apoyo de las universidades como la Católica.

La Conaie presenta denuncia

El equipo legal de la Conaie informó el viernes 17 de junio de 2022 que presentó una denuncia en contra del presidente Guillermo Lasso; el ministro del Interior, Patricio Carrillo; y el ministro de Defensa, Luis Lara, por la detención de Leonidas Iza. La organización indica que el arresto ocurrido el martes pasado fue ilegal. “Deben responder por estos hechos”, indicó la organización. Una jueza ya calificó la legalidad del arresto de Iza, a quien se le presentaron cargos por paralización de servicio público. La instrucción fiscal está abierta.

La Casa de la Cultura físicamente está. Lo que toca ahorita es profundizar más la campaña de solidaridad Leonidas Iza,

presidente de la Conaie

Sí hemos estado abasteciendo con plátano, yuca y chicha, pero queremos mandar galón con combustible. Zenaida Yasacama,

vicepresidenta de la Conaie

Nos parece muy sos.pechoso algunos financiamientos para la marcha. Estamos verificando Fausto Salinas Comandante de la Policía

El dinero que sostiene la huelga

Ana Belén Cordero, asambleísta del oficialismo, pidió a la Fiscalía que investigue el financiamiento a las actividades de Leonidas Iza y el asambleísta Mario Ruiz, de Pachakutik. Según la legisladora, hay nexos entre la minería ilegal y el movimiento indígena. “Hay un informe de Inteligencia y que data de actividades mineras ilegales y sus nexos con distintos exfuncionarios públicos de gobiernos anteriores”.

El director de Inteligencia, Fausto Cobo, también ha dicho que el narcotráfico y el crimen organizado están detrás de las movilizaciones. La Conaie lo ha negado, pero no da más detalles al respecto.