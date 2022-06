Leonidas Iza enumera los detonantes que Lasso dice no ver

"Tiene que entender (Guillermo Lasso) que el combustible es un factor de la producción que todos necesitamos. El estado debe asumir una parte del costo de la gasolina y nosotros la otra", promueve Leónidas Iza, dirigente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) a bordo de un vehículo rodeado de manifestantes en el quinto de movilizaciones y protestas por el paro nacional.

Acceso al aeropuerto por la Ruta Viva está habilitado Leer más

Iza, y otros lideres indígenas, con micrófono en mano y flameando la bandera del Ecuador enumeró frente a los manifestantes que se congregaban en una de las vías de la parroquia Toacaso, en Latacunga, las causas por las que sostendrán las movilizaciones: "El presidente dice que no hay detonante, cómo no va a haber detonante si uno va al subcentro de salud y no hay ni curita ni paracetamol. Dice que nosotros salimos a manifestar de locos, qué le pasa."

El dirigente de la Conaie, quien le atribuye a los actos de vandalismos durante de las protestas a grupos infiltrados, reiteró ante los "compañeras y compañeros del movimiento indígena, organizaciones y más sectores sociales y populares, que el paro nacional se mantiene con las medidas de hecho hasta que el Gobierno de respuestas a las demandas".

Por su parte, la noche de ayer, el presidente Guillermo Lasso aseguró que "estamos listos para impedir que las movilizaciones se vuelvan más violentas; a utilizar, dentro del marco de la ley, el uso progresivo de la fuerza". Esto como respuesta a los manifestaciones violentas, lideradas por la Conaie, que se registraron en varias localidades de la sierra centro.

Enfrentamientos en el norte de Quito en el quinto día de paro Leer más

Lasso, quien ha reiterado en varias ocasiones que no permitirá que continúen los desmanes por el paro nacional, hizo un llamado al dialogo para encontrar soluciones a las demandas de las organizaciones indígenas y sociales. "Demasiadas veces la política en Ecuador ha sacado lo peor de nosotros, cambiemos la historia. Hagamos buena política. Tenemos que sentarnos en una mesa; juntos, buscar soluciones. El dialogo es la mejor salida".