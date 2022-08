Situación. Cuando aún no terminan los reparos por la terna enviada al Consejo de Participación Ciudadana llegaron los nuevos cuestionamientos.

El asambleísta por Izquierda Democrática, Dalton Bacigalupo, denunció este 24 de agosto de 2022 el supuesto “lobby” que estaría haciendo el presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Iván Saquicela, a propósito del juicio político al Consejo de la Judicatura (CJ).

En un programa radial, el legislador aseguró que una persona identificada como Orlando Albornoz le preguntó si estaba interesado en mantener un diálogo directo telefónico con Saquicela.

“A estas alturas de mi vida yo no me prestaba para diálogos inútiles, que mi posición era muy firme respecto a que el país y su justicia no podían ser entregadas al correísmo para efectos de la impunidad”, habría respondido Bacigalupo que aseguró que buscaron a más gente de su partido.

Esto abrió un cisma en Izquierda Democrática porque la asambleísta Wilma Andrade desmintió el supuesto lobby, lo calificó como calumnias y señaló que “no se puede lanzar lodo con ventilador”.

Pachakutik no apoyará el juicio político contra miembros de la Judicatura Leer más

Le conozco muchos años al asambleísta Bacigalupo, no he conversado, me llamó, se cortó, le devolví la llamada Iván Saquicela,

​presidente de la Corte Nacional de Justicia

En respuesta, Bacigalupo mostró unas capturas de pantalla en las que, efectivamente, se ve una llamada pérdida de Saquicela que el asambleísta aseguró no quiso recibir.

LLAMADA DE IVÁN SAQUICELA NO RECIBIDA. pic.twitter.com/AmcuEleOhK — Dalton Bacigalupo (@DBacigalupoB) August 24, 2022

El jefe de la bancada de la ID, Marlon Cadena, reconoció haberse reunido con Saquicela pero con el objetivo de absolver algunas dudas propias y del bloque sobre el proceso de fiscalización.

“Lastimosamente, las redes sociales se prestan para muchas interpretaciones”, dijo Cadena tras asegurar que no fue con el único actor con el que se reunió en torno al juicio político. “Recibí un mensaje (de Saquicela) y le devolví la llamada”, agregó.

EXPRESO se contacto con Saquicela que dijo que recibió una llamada de Bacigalupo, se cortó, lo volvió a llamar y ya no le contestó y “nada más que eso”. El presidente de la CNJ señaló que autorizaba a la operadora telefónica a que certifique cómo se dieron las cosas “y se demostrará a todas luces que él me llamó”.

La decisión, en manos del pleno

La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional entregó ayer al presidente del organismo el informe de posturas sobre el pedido de juicio político a los integrantes y a la expresidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado.

Esto luego de que la mesa legislativa no logró aprobar el informe que recomendaba el archivo de este proceso de fiscalización. Por lo tanto, será el Pleno de la Asamblea el que tome la decisión de continuar con el proceso y aplicar la censura y destitución en contra de los funcionarios.