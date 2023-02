El exgerente de Petroecuador, Ítalo Cedeño, defendió este 10 de febrero de 2023 su ya pasada gestión en la empresa pública. Aseguró que le sorprendió el allanamiento dirigido por la Fiscalía en esta madrugada. “Me causó sorpresa, pero tengo siete meses yendo yo a la Fiscalía, no hay necesidad que la Fiscalía venga a mí y he respondido todas las preguntas que me han puesto”, dijo Cedeño.

Según Cedeño, él también ha denunciado en la Fiscalía actos de corrupción y dijo que la prueba que expuso La Posta, en una supuesta trama de corrupción, “es un audio montado, trucado, ese video es con personajes que no se corresponden. ¿Con esta basura cómo no se puede obtener otra cosa que no sea basura?”.

El año pasado, el medio digital La Posta presentó unos audios sobre Xavier Vera, exministro de Energía, y Cedeño. En estos aparentemente se habla de una presunta venta de cargos públicos. A partir de estas denuncias, la Fiscalía abrió una investigación y dirigió un allanamientos contra el gerente de Petroecuador, Hugo Aguiar, César Pazmiño y Marcos Miranda (subsecretario del Gobierno). Además se allanaron las oficinas de Petroecuador y Carondelet.

Cedeño dijo que pese a que el operativo se realizó de madrugada no le causa preocupación. “Se llevaron los componentes electrónicos que tengo en mi hogar, algunas memorias flash, algo que sinceramente no me molestan… A mí me favorece que lo hayan hecho, porque podrán encontrar la honestidad del procedimiento”.

El exfuncionario dijo que tiene 45 años de trayectoria en el sector privado, y que su ingreso a Petroecuador fue para levantar la producción petrolera y acabar la corrupción.