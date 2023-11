Isspol: jueza Irene Pérez se alista para iniciar deliberación en caso de peculado

Los defensores de los 10 sospechosos del presunto delito de peculado en el denominado caso bonos del Isspol concluyeron con la presentación de alegatos durante cuatro días de la audiencia preparatoria de juicio que se reinstaló el lunes en el Complejo Judicial norte de Quito.

La Fiscalía investigó la negociación de 216’205.046 dólares en operaciones efectuadas entre los años 2014 y 2019, por el pacto de recompra de Bonos Global 2024, entre los directivos del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol) y la empresa IBcorp Investments, representada por Jorge Chérrez por 205’334.150 dólares y la operación con la empresa Capital Ventura por 10’870.896 dólares.

La jueza Irene Pérez escuchó los pedidos de los abogados que en su mayoría se dirigieron a solicitar el sobreseimiento de sus defendidos, hablar de inexistencia del delito o insistir en la existencia de posibles nulidades. (Lea también: "Caso Isspol: EE. UU. pide confiscar fondos de Ibcorp, empresa de Jorge Cherrez")

Caso Isspol: Fiscalía anuncia que llamará a 68 testigos y peritos en caso de juicio Leer más

Este jueves 9 de noviembre los últimos abogados en intervenir fueron los patrocinadores de los investigados Luis Álvarez, Carlos Carbo Cox, Jorge Chérrez, Luis Domínguez y David Proaño.

Que no se ha demostrado que las inversiones se hicieron con fondos públicos, que no se puede adjudicar el delito a personas que no son funcionarios públicos, que los elementos presentados por la Fiscalía no tienen relación con cada procesado o que no saben de qué les acusan. Fueron parte de los argumentos expuestos.

No hubo acuerdos probatorios pero sí pedidos de exclusión de pruebas. Entre ellas a testigos como el exprocurador Íñigo Salvador quien no dio versión en el expediente fiscal. Ese tema se resolverá este viernes. Luego de eso la jueza Pérez iniciará la deliberación del caso. Antes de suspender la audiencia la jueza anunció que se tomará el tiempo necesario para el análisis del tema antes de resolver. Hizo hincapié que es un expediente voluminoso y ella también debe cumplir con otras diligencias por lo que probablemente una resolución con el llamado o no a juicio no estaría lista en este año.

#ACTUALIZACIÓN | #CasoIsspol: luego de escuchar las intervenciones de todas las partes procesales, la Jueza suspende la audiencia preparatoria de juicio por presunto #peculado. Se reinstalará el viernes 10 de noviembre, a las 09:30, para analizar las exclusiones probatorias. pic.twitter.com/6fmjvq94xl — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) November 9, 2023

Por su parte, el coronel Renato González, director del Isspol señaló que finalmente luego de dos años de audiencia, aspiran que esta pueda concluir y con la contundencia de los elementos de convicción presentados por la Fiscalía, la Procuraduría e Isspol, la jueza "Irene Pérez llame a juicio a los diez procesados, cuyos argumentos han sido tan vacíos y débiles que caen en el terreno de lo absurdo". Anunció que "estaremos vigilantes que no ocurra nada extraño, sería imperdonable que revictimizen a 90.000 familias". Mientras que los abogados esperan un sobreseimiento y que se levanten todas las medidas cautelares dictadas en contra de los sospechosos.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡Suscríbete aquí!