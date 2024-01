Israel señaló a la Casa de la Cultura Ecuatoriana de "incitar al odio"

Hace poco tienpo desde la embajada de #ısrael el representante de ese país @sarid007 me manifestaba su queja por permitir en la @CasadelaCultura un evento que "incita al odio", yo me pregunto si lo que incita al odio no es la muerte que genera su guerra sobre Palestina. https://t.co/UedTlZLj8R pic.twitter.com/qzX9SGKfl4