Israel no permitirá la permanencia de 'persona non Greta'

Este martes 10 de junio del 2025, el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, aseguró que la activista sueca Greta Thunberg fue deportada esta mañana, y dijo que Israel no permitirá a "esta 'persona non Greta'" permanecer en el país.

"'Persona non Greta' recibió comida y fue tratada bien. Israel actuó de manera pacífica. Quiero dejarlo claro: no dejaremos que esta 'persona non Greta' esté en Israel", dijo Saar en una declaración a la prensa en Jerusalén.

El ministro explicó que dos activistas de los 12 detenidos en la madrugada del lunes a bordo del Madleen, un barco de la Flotilla de la Libertad que pretendía llegar a la Franja de Gaza con una cantidad simbólica de ayuda humanitaria, han sido ya deportados, y se espera que otros dos salgan del país a lo largo del día.

Ocho activistas, sin embargo, entre ellos la europarlamentaria francesa de origen palestino Rima Hassan, se han negado a firmar los papeles de deportación, por lo que serán llevados ante los tribunales para que la Justicia autorice su expulsión, explicó Saar.

"Esto no ha sido más que un truco publicitario ridículo. De todas maneras, tenemos la intención de llevar a Gaza la poca cantidad de ayuda humanitaria que queda en el yate", aseguró el ministro.

Las cuatro personas que aceptaron su deportación inmediata son la ambientalista sueca Greta Thunberg, que voló desde Tel Aviv hasta Francia; el activista español Sergio Toribio, que fue trasladado a Barcelona en otro vuelo; así como los franceses Omar Faiad (periodista) y Baptiste Andre (activista), explicó a EFE Loubna Tuma, abogada israelí del equipo jurídico de la Flotilla.

Los 12 activistas se dirigían a la Franja de Gaza con ayuda humanitaria con el objetivo de romper el bloqueo impuesto por Israel al acceso de bienes básicos como comida, alimentos o combustible al enclave.

El 2 de marzo, Israel lanzó un bloqueo total a la entrada de ayuda humanitaria a Gaza, que concluyó el pasado 19 de mayo con la entrada de algunos camiones cargados, mayoritariamente, con harina y otros alimentos.

Sin embargo, las organizaciones internacionales denuncian que la ayuda que ha accedido a Gaza desde entonces es muy insuficiente para abastecer a una población de 2,1 millones de personas sometidas a más de un año y medio de guerra.

