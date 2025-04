Isabel Díaz Ayuso refuerza lazos con Ecuador y recibe distinción universitaria

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso , fue distinguida este miércoles con el Doctorado Honoris Causa por la Universidad de Las Américas (UDLA) de Quito, en el marco de su visita institucional a Ecuador. La universidad ha reconocido su “ contribución a la libertad, la democracia y el servicio público como pilares fundamentales de la sociedad y los lazos indisolubles entre España e Iberoamérica ”.

El acto solemne fue presidido por Carlos Emilio Larreátegui , vicecanciller de la UDLA, quien destacó que esta distinción se ha entregado solo en cinco ocasiones a figuras nacionales e internacionales de destacada trayectoria. “Este Doctorado Honoris Causa se concede a personalidades que han demostrado valentía, coraje y determinación en la defensa de las libertades y la democracia liberal, convirtiéndose en referentes para las nuevas generaciones”, señaló Larreátegui.

Apoyo a Daniel Noboa

Durante su discurso de agradecimiento, Díaz Ayuso subrayó su compromiso con los valores democráticos y la libertad, y agradeció al presidente ecuatoriano, Daniel Noboa , por su invitación a participar en el cierre de campaña electoral. Recordó que en 2023, la Comunidad de Madrid otorgó a Noboa la Medalla Internacional por su defensa de la democracia y la prosperidad, un reconocimiento que también han recibido líderes como Javier Milei , Juan Guaidó o Volodímir Zelenski .

“La justicia que representa a Daniel Noboa, el presidente más joven en la historia de Ecuador, se ha hecho patente en su firmeza para enfrentar la violencia y el crimen durante su primera campaña”, expresó la presidenta madrileña.

Ayuso dedicó parte de su intervención a reflexionar sobre el papel de la educación , defendiendo que esta debe basarse en la igualdad de oportunidades, el reconocimiento del esfuerzo y la justicia. "No todos parten desde el mismo lugar, por eso queremos igualdad en el punto de partida, no en los resultados. Nadie debe quedarse atrás por falta de medios, pero tampoco lograr lo que no se ha ganado", afirmó.

Vínculos entre Ecuador y España

En un mensaje dirigido especialmente a los jóvenes, advirtió sobre las amenazas que enfrenta la libertad: “Está en guerra no solo con el totalitarismo, sino también con su más terrible aliado: las drogas y el narcotráfico”. Subrayó que su gobierno ha movilizado a todas las consejerías de la Comunidad de Madrid para combatir esta “lacra que destruye vidas”.

También hizo referencia al vínculo entre Ecuador y España, señalando que "la hispanidad es nuestro orgullo y gran legado al mundo. Nos permite no ser extranjeros entre nosotros. Cuando llego a Ecuador, sé que estoy en casa; lo mismo sienten los ecuatorianos que viven en Madrid, que desde el primer día pueden llamarse madrileños".

Con este objetivo, ha recordado Díaz Ayuso, la Comunidad de Madrid ha aprobado un decreto para que todos los alumnos hispanoamericanos paguen lo mismo que un español o cualquier estudiante europeo a la hora de matricularse en las universidades públicas madrileñas. “En la Comunidad de Madrid queremos convocar a los mejores, vengan de donde vengan, damos la bienvenida a gente con ganas de trabajar, formar una familia, abrir un negocio o invertir”, ha recalcado.

En este sentido, ha destacado los más de 1.500 estudiantes de nacionalidad ecuatoriana que se están formando en las universidades madrileñas. “Están en su casa, donde van a vivir los mejores años de su vida con seguridad en las calles, sabiéndose libres y que toda la vida que tienen por delante será vivida como ellos decidan”, ha manifestado.

La visita de Ayuso coincide con la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Ecuador. La dirigente madrileña participará en dos actos de cierre de campaña junto a Daniel Noboa en Quito y Guayaquil , en un gesto de apoyo al mandatario ecuatoriano. El jueves, se mantendrá además una agenda económica en la que se reunirá con más de 50 empresarios para presentar Madrid como una región de oportunidades,

