Los seis servidores judiciales que fueron retenidos durante el operativo que se desplegó en tres unidades judiciales de Guayaquil, incluyendo la Corte Provincial de Justicia del Guayas, fueron liberados tras la rendición de sus versiones.

Fuentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) confirmaron a EXPRESO que no se realizó ninguna audiencia, y que el caso continúa como indagación previa, en la que se investiga una presunta manipulación en el sistema de sorteos de causas del Consejo de la Judicatura (CJ), en la urbe porteña.

Este viernes 18 de junio de 2021, la Fiscalía informó que un juez de delitos Flagrantes (de la Unidad Judicial Sur-Valdivia) negó un acto urgente mediante el cual pidió la detención, con fines investigativos, de cuatro funcionarios. No se ha indicado bajo qué argumentos negó esa solicitud.

La investigación se deriva de una noticia críminis que presentó María del Carmen Maldonado, presidenta del CJ, quien informó a través de su cuenta personal de Twitter, que en febrero de 2020 presentó en la Fiscalía una denuncia sobre “un presunto delito que deviene en manipulación de sorteos de causas en Guayas”.

Añadió que, dentro de la lucha contra la corrupción “tomaré las medidas administrativas que correspondan en contra de la servidora judicial que fue objeto de allanamiento hoy (jueves) por un presunto enriquecimiento ilícito". Esas acciones se realizaron previo al allanamiento de las áreas de sorteo de las Unidades Judiciales: Penal Norte 1 (Florida), Penal Norte 2 (Albán Borja) y la Corte de Justicia de Guayaquil, situada en el centro de la ciudad.

No obstante, Maldonado no indicó si los servidores que fueron retenidos para investigaciones continuarán en el área de sorteos de causas o serán reasignados a otros departamentos, mientras dure la indagación y se determine con certeza si existe o no algún delito y a los presuntos responsables de esa manipulación de sorteo.

Peritos de Criminalística revisaron todas las computadoras del área de Sorteo de la Corte, además de documentación. Amelia Andrade

La Dirección Provincial de la Judicatura del Guayas tampoco se ha pronunciado al respecto; pero se conoce, extraoficialmente, que los servidores que fueron requeridos no han ido a laborar esta mañana. Los seis rindieron versión en la Fiscalía de la Merced, desde la tarde del jueves 17 de junio de 2021, luego de los allanamientos que desplegaron agentes fiscales de la Unidad de Lucha contra la Corrupción, de Quito, donde se abrió la investigación; en coordinación con unidades especiales de la Policía Nacional.

Los jueces, especialmente de la Corte Provincial del Guayas, están a la expectativa de otras acciones que puedan tomarse al respecto. Una funcionaria judicial calificó de “grave” la situación.

“No sé si esto se está prestando para un show mediático que se pretenda seguir contra funcionarios judiciales de todo nivel, no solamente de ayudantes, digitadores. Creo que también va más allá:jueces de Salas, no se si sea también de la Nacional”, manifestó el juez Reinaldo Cevallos Cercado, presidente de la Asociación Judicial del Guayas.

El funcionario señala que si existe corrupción, nadie se puede oponer a que se esclarezca el tema, pero rechaza “la forma como se lo pretende hacer, sin tener los suficientes elementos, ir hacia un allanamiento de una institución pública como constituye la Corte de Justicia, significa avasallar derechos constitucionales y derechos procesales”.

Cevallos explica que hay un mecanismo que debe ser respetado en cuanto a una función pública. “No se trata de encubrir delitos que se hayan cometido, todo tiene un procedimiento (...) se debe respetar derechos de las personas, se las saca a través de la fuerza pública sin tener conocimiento de que existe una investigación (...)”.

Asegura que ninguno de los funcionarios, que estuvieron retenidos por más de 14 horas, fueron citados previamente a rendir una versión en la Fiscalía, más aún, si la denuncia fue presentada hace más de un año. Un procedimiento que considera también violatorio. Pero, menciona, que en algunos casos se han abierto expedientes administrativos en los que han comparecido, como mecanismo interno que tiene la Judicatura para proceder a una investigación y establecer quién es el autor de un sorteo, lo que considera fácil de detectar. “Pueden pedir un perito de la misma institución para establecer y sobre todo cuidar que no se altere el origen de una máquina, computadora”.

Como Asociación Judicial señala que estarán vigilantes del procedimiento que se siga dentro de la investigación