El presidente de la Corte dice que si existen actos de corrupción en los jueces, no habrá encubrimiento

No habrá encubrimiento si es que los jueces incurren en actos reñidos con la ley. Lo aseguró el presidente de la Corte Nacional de Justicia Iván Saquicela. Se refirió así a unas declaraciones del presidente Guillermo Lasso sobre la actuación de algunos judiciales. Saquicela se reunió con el presidente en Carondelet hace dos semanas. Dijo que de ese encuentro quedaron dos aspectos en claro.

El uno es que el presidente ha ratificado su respeto a la independencia judicial, a la función judicial y a la institucionalidad, algo que reiteró, es propio de un Estado democrático.

Indicó que el ofrecimiento de la Corte fue fortalecer un sistema de justicia independiente, imparcial, eficiente y ético.

Pero Saquicela manifestó que es su razón del presidente expresar sus reparos. Mencionó que, como presidente de la Corte no puede decir que no hayan actos reñidos con la ética o de corrupción. Afirmó que en general recorre el país, conoce a jueces y juezas, sabe de su buen trabajo, de su capacidad y honestidad. "Pero sin lugar a dudas, si es que existen actos reñidos con la ética no va haber de parte de la Corte Nacional encubrimiento o mal llamado espíritu de cuerpo", ofreció.

Reconoció que lamentablemente existen en diferentes organismos del Estado y de la sociedad, niveles de corrupción que es necesario un compromiso como autoridades de la Función Judicial y de los ciudadanos combatir.

Sin embargo indicó que hay que tener claro que cada resolución de juez que no guste a alguien no es irregularidad o acto de corrupción, porque una decisión judicial va a gustar a unos y a otros no. Invitó a que si existe una irregularidad es necesario que se denuncie, que se haga conocer y cuando exista eso se tendrá que investigar, seguir el debido proceso. La investigación corresponde al Consejo de la Judicatura.