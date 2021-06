Justicia abierta, reforma a la casación, expediente electrónico, la silla vacía, son entre otros los anuncios de la Corte 

La Corte Nacional de Justicia apunta a la transparencia, participación y colaboración. En ese afán el presidente del organismo Iván Saquicela anunció que la Corte apunta a la justicia abierta para que encuentre cercanía con los ciudadanos por transparencia y porque los procesos deben ser publicos.

Ahora, a las audiencias telematicas cualquier ciudadano podrá acceder para ver las actuaciones de las partes y ver las resoluciones de los jueces. Ese acceso no aplica a las audiencias reservadas, o en las presenciales o en las que accedan testigos. Pero no solo eso. Saquicela informó que se anunciarán las audiencias con el link respectivo.

El lenguaje jurídico dejará de ser técnico e inentendible. La Corte buscará hacer conocer los casos y resoluciones que se adopten con lenguaje claro y sencillo, que las sentencias y resoluciones sean de lectura fácil y comprensiva y que omita análisis jurídicos.

Pero el presidente aclaró que eso no sustituye a la sentencia como tal porque debe ser motivada, explicar las razones de tal o cual resolución. "Eso hará que la justicia cada vez sea más abierta para que los ciudadanos comprendan", dijo.

Hay también otra propuesta: la silla vacía. Saquicela cree que en el pleno sí puede haber la posibilidad que cuando haya temas o situaciones que resolver por ejemplo, enfoque de género, violencia contra la mujer, representantes van a poder estar presentes. Eso no aplica sin embargo a los tribunales.

La Corte también busca que el expediente electrónico, tan reclamado por los abogados, sea una prioridad. Una posición de la Corte es entender que trae ventajas celeridad, eficiencia, acceso para los usuarios, facilita los trámites a los ciudadanos. Saquicela espera que los abogados se sumen y reconoce que el tema habrá que debatir y discutir.

Que se empiece desde la Corte y en todo el país pues esa modernización hará que el sistema sea eficiente, destacó el presidente. La semana pasada abogados como Lorena Grillo reclamaban por esa necesidad. Otros abogados exponían sus problemas en sus cuentas de Twitter.

El viernes necesité con urgencia acceder a un proceso judicial que se había tramitado con una "citación" extraña. El expediente estaba con el juez y el Juez en teletrabajo. Sin expediente electrónico seguimos con este procedimiento arcaico que violenta derechos @CJudicaturaEc — 💜 Lorena Grillo 🇪🇨 (@LawLoreG) June 13, 2021

Una defensora escribió: "Llevo 1 mes tratando de revisar un expediente en alimentos, me contagié de COVID-19 por ir a cada rato a la Florida y ahora que le pido al juez que me corra traslado con el escrito de la contraparte me responde que está en el Sajte, dónde solo dice 'presentación de escrito'", fue la queja.