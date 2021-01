La justicia busca corregir las falencias en pedidos policiales

Los operadores de justicia buscan remar en una misma dirección. Aunque cada uno actúa dentro del ámbito de sus competencias, desde la Corte Provincial de Justicia del Guayas se busca hacer correcciones para un mejor despliegue en las investigaciones que realizan por hechos delictivos; y con ello, evitar que los casos queden en la impunidad por falta de un buen sustento o procedimiento.

El pasado lunes, el presidente de la Corte, Alfonso Ordeñana, dirigió una mesa interinstitucional interna con representantes de la Fiscalía Provincial del Guayas, Defensoría Pública, jueces de Flagrancia y del Consejo de la Judicatura. Se esperaba también la presencia de los altos mandos de la Policía de la Zona 8, pero se excusaron por estar en otra actividad.

La intención de la reunión era tratar los aparentes errores, imprecisiones o falencias que los jueces de Flagrancia han detectado en los partes de actos urgentes, por los cuales buscan trabajar bajo un mismo esquema. Sin embargo, la cita perdió prácticamente su eficacia ante la ausencia de los uniformados.

“La idea principal es llegar a un punto en el cual se hagan efectivos o eficientes los pedidos, esto es, tener la capacitación necesaria para hacer las solicitudes conforme a la realidad y al Derecho”, mencionó el juez Ricardo Ramos, de la Unidad de Flagrancia de Guayaquil, y quien participó en la reunión junto con otro colega.

Según el juzgador, se ha detectado que en muchos pedidos policiales no se realiza una investigación previa de campo para poder hacer solicitudes de actos urgentes. Como ejemplo, explica que se hacen peticiones generalizadas de allanamientos a inmuebles que “por información reservada” o de “fuentes humanas” conocen que es utilizada para el acopio de droga, tráfico de drogas, acopio de armas de fuego, objetos de dudosa procedencia, etc. “Los actos urgentes hacen una suerte de peticiones de varios hechos para tratar de llegar a cumplir sus metas como policías” y, en ocasiones, no se obtiene nada de los allanamientos, señala Ramos.

Un fiscal de quien se reserva su identidad, corrobora que en los partes policiales para los actos urgentes “hace falta más verificación de información”. Añade que también los partes de detención, por lo general, tienen falencias en la redacción. “Muchas veces ponen relatos innecesarios previo a narrar la existencia del delito”.

Esos pedidos conllevan a la movilización de recurso humano no solo de la Policía, sino de la Fiscalía y de los jueces, quienes deben dejar de lado otras diligencias para atender esos actos urgentes.

Ramos señala que no buscan polemizar en el tema; sino más bien, colaborar para que los investigadores policiales tengan una mejor capacitación con jueces o defensores públicos. “Nosotros queremos que hagan la investigación, el seguimiento, las observaciones, no se les va a negar. Hay unidades específicas que hacen primero el seguimiento para pedir los allanamientos, pero hay otras que buscan a la suerte”, señala el judicial.

Lo que esperan los jueces es que se sustenten bien los pedidos para las investigaciones y no verse obligados a ordenar la libertad de detenidos, amparados en lo que dice la ley, y se los vea a ellos como los “malos” ante la queja policial.

Se analiza otra fecha para una nueva reunión y concretar con los representantes de la Policía la capacitación, para un mejor esquema de trabajo.

Reunión. Este 6 de enero de 2021, jueces del área Penal de la Unidad Judicial de la Florida Norte, de Guayaquil, se reunieron en la Presidencia de la Corte del Guayas.