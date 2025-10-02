Inversiones público-privadas: ¿Quién reemplaza a Byron Franco tras su renuncia?

La Secretaría de Inversiones Público-Privadas vuelve a tener un cambio en su máxima autoridad. Byron Franco Tutivén, quien ocupaba el cargo desde julio de 2025, presentó su renuncia el pasado 1 de septiembre, lo que abrió la vacante en una de las dependencias clave para la gestión de proyectos delegados en el país.

El exfuncionario había sido designado mediante decreto ejecutivo apenas tres meses atrás, lo que convierte su salida en una de las más rápidas dentro de la administración actual. La renuncia fue presentada a través de un oficio con fecha del 1 de septiembre, según consta en documentos oficiales.

Eduardo Falquez, el nuevo secretario

Tras la dimisión, el Gobierno designó a Eduardo Xavier Falquez Alcívar como nuevo Secretario de Inversiones Público-Privadas. Su nombramiento se oficializó mediante el Decreto Ejecutivo No. 164, emitido en Latacunga el 1 de octubre de 2025.

Antes de su designación, Falquez se desempeñó como director provincial de Concesiones de la Prefectura del Guayas. Desde ese espacio estuvo vinculado a la gestión de proyectos relacionados con la administración y delegación de obras públicas, experiencia que ahora llevará a la Secretaría de Inversiones Público-Privadas.

El decreto también recoge un reconocimiento a la gestión de Walther Franco, al expresar “agradecer por los leales y valiosos servicios prestados” durante su paso por la entidad. Con esta designación, Falquez Alcívar asume la responsabilidad de liderar la institución encargada de los proyectos de inversión bajo esquemas público-privados.

