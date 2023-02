Invasiones en el barrio Ecuador en Quito: El terreno o la vida

Amenazados con ser baleados es como están algunos vecinos del barrio Ecuador, ubicado en el norte de Quito. Todo por sus terrenos.

Hace unos días, varios hombres rompieron candados y puertas para entrar a las propiedades. Pusieron sus nombres en los cerramientos que no construyeron y se llevaron los medidores de agua.

“Esto no es de nadie. Aquí es dueño el que se posesiona y viene a vivir”, afirmó un hombre alto con una gran herida en el brazo derecho. Él entró a dos lotes, cuyo cerramiento ya fue construido por sus dueños. Uno de ellos, incluso, tiene una construcción donde vivía un hombre.

“Cuando llegué me dijo (aquel hombre) que si no me iba venían otros para darnos bala”, dijo Luis (nombre protegido), uno de los propietarios.

Ante esa amenaza, el vecino no tuvo más remedio que irse. “No iba a exponerme a pelear con ellos”, aseveró.

En las paredes de los terrenos invadidos grafitearon también el nombre de Los Lobos, una de las cuatro organizaciones criminales más peligrosas del país.

“Me dijeron que si voy de ‘sapa’ me harían picadillo, que son parte de esa banda”, manifestó Rosa, una de las moradoras de esa zona.

Pero este problema no es de ahora, los moradores revelaron este Diario que desde 2019 es “la tercera ola de invasiones” que han enfrentado.

“En ese año incluso hubo un fallecido que lo dejaron frente a la casa comunal”, contó un miembro de la directiva.

“Ellos (los invasores) dicen que tienen papeles, pero son falsos. Nosotros tenemos las promesas de compra - venta. Nadie ha vendido dos o tres veces los terrenos como ellos dicen”, comentó el dirigente.

El proceso, en el que incluso se han aprobado ordenanzas a favor de los moradores, ha sido engorroso. “Ya estamos pagando incluso el adoquinado y eso que todavía ni nos ponen”, explicó Luis.

El mayor José Villarroel, jefe de Operaciones del Distrito Calderón, al que pertenece el barrio, manifestó que se han realizado operativos disuasivos en conjunto con la Agencia Metropolitana de Control (AMC).

“Les han colocado suspensiones de obras a las personas que intentan construir en predios ajenos, pero siempre vuelven”, dijo.

El oficial explicó que como policías no tienen injerencia en temas de propiedades o de verificar permisos de construcción, solo de “acompañar y evitar actos violentos”. Lo que sí recomendó a los afectados es que realicen las respectivas denuncias tanto en el Municipio como en la Fiscalía y solicitar resguardo policial. “Es mejor que no se enfrenten a estas personas”, agregó.

Los gendarmes que acompañaron al equipo de este Diario a recorrer la zona comentaron que sí se han realizado cacheos a los invasores y les han encontrado armas blancas. No se ha confirmado que estas personas sean miembros de Los Lobos.

Este Diario solicitó información sobre la entrega de escrituras a los propietarios a la Administración Zonal Calderón y su respuesta fue que no es su competencia. También se solicitó información a la unidad Regula tu Barrio Calderón, del Municipio de Quito, y no hubo respuesta hasta el cierre de esta edición.