Interior, el ministerio de encargo por la confianza

Mónica Palencia es la ministra de Gobierno y también la ministra encargada del Interior, entidad que rige las políticas de seguridad del país. Fue posesionada a finales de noviembre y expresó que iban a fusionarse las dos carteras de Estado, pero quince días después se aclaró que se mantendrá la independencia de cada una.

Lo cierto es que aún no se ha revelado si hay o no un perfil seleccionado para que ocupe de forma definitiva ese cargo. EXPRESO consultó al secretario de Comunicación, Roberto Izurieta, por qué no se han ejecutado los cambios todavía, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

Así también, este medio de comunicación extendió la consulta a Palencia, para conocer si ya había alguna selección de posibles candidatos para Interior o para Gobierno, pero no emitió contestación.

Diego Pérez, experto en seguridad, sostiene que la designación de autoridades debe ir alineada a las metas de seguridad de mediano y largo plazo. A la vez, hay que recordar que se trata de un mandato corto que no ha dado claridad sobre su plan de seguridad.

Confianza. Para un cargo de seguridad en el gobierno de Daniel Noboa, pesa más la lealtad y confianza que lo técnico y la estrategia.

“Depende de qué es lo que se quiera. ¿Qué perfil? ¿Con qué capacidades? Pero sobre todo, la cuestión es en quién confía el presidente. Y ahí todo se reduce a un círculo muy chico. Con ello, todo lo anterior deja de ser tan importante”, analiza.

Lo que significa para Pérez que logró “fusionar los ministerios sin fusionar los ministerios” de forma oficial. Un tema que generó mucha presión mediática, especialmente por el recrudecimiento de la violencia.

De su lado, Daniel Pontón, también experto en seguridad, sostiene que en los puestos claves, más allá de la experiencia que se necesita, tienen mayor peso la cercanía y confianza que pueda sentir el jefe de Estado.

“Por lo general, su círculo de poder es su círculo íntimo, no tanto en lo profesional sino lo personal, y eso lo vemos en las demás autoridades del frente de seguridad. Y Palencia es alguien que se puede jugar la vida por el presidente, y eso es lo que el jefe de Estado valora”.

Desde septiembre de 2022, el Ministerio del Interior, lleva 15 meses de gestión como cartera de Estado independiente.

Además, destaca que se trata de un régimen con base política débil, pero popular. Y aunque acepta que eso es efímero, por ello busca escudarse en el poder policial y militar para asegurar su permanencia y avance.

Además de Palencia, las demás personas que conforman el frente de seguridad son Vicente Auad, viceministro de Seguridad Pública; Lyonel Calderón, viceministro de Seguridad Ciudadana; Michele Sensi Contugi, director del Centro de Inteligencia Estratégica (CIES); Arturo Félix Wong, secretario de Seguridad encargado; y Luis Zaldumbide, director del Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI).

A excepción del director de cárceles, los otros cuatro perfiles tienen un denominador común: sus formaciones profesionales han estado más enfocadas en el ámbito del derecho y el comercio que en la seguridad.

En ese orden, Pontón agrega que lo más probable es que Palencia se quede al frente de Interior y que es más fácil que el primer mandatario busque a alguien para asumir las tareas políticas de gobernanza.

No obstante, el militar en servicio pasivo Patricio Acosta Jara recuerda que para elegir a una autoridad no se puede dejar de lado la preparación y experiencia en la rama pertinente.

“Es como que a mí, siendo militar, me pidan que vaya urgente a un quirófano para una operación. Por ética debo decir no, no sé del tema. Hay que actuar de forma responsable, porque se necesita un plan de defensa interna, especialmente en esta situación delicada en la que se está viviendo como país”.

Acosta sugiere al Ejecutivo que se ejecuten los cambios correspondientes, pues se necesita de estrategas especializados que delineen acciones no solo para estados de excepción, que duran un periodo determinado de días, sino a mediano y largo plazo.

