Los intentos por ingresar armas y municiones a los centros carcelarios no paran

Este miércoles, información proporcionada por Inteligencia Militar, permitió a miembros de las Fuerzas Armadas a través de la Brigada de Fuerzas Especiales Patria de Latacunga encontrar un rifle artesanal con mira, una alimentadora de fusil FAL, 18 municiones calibre 7,62 mm y una botella de lo que sería alcohol.

El hallazgo se dio durante operaciones militares de control de armas, municiones y explosivos (Camex) y patrullajes a pie por los exteriores del Centro de Rehabilitación Social Cotopaxi.

No hubo personas aprehendidas y las evidencias encontradas fueron puestas a órdenes de la Policía y de las autoridades competentes para los trámites de ley respectivos. No es la primera vez que hay intentos por ingresar objetos prohibidos a un centro carcelario. En ese mismo reclusorio el año pasado fue detenida una guía sorprendida con municiones escondidas en su vestimenta y un militar que trataba de introducir objetos no permitidos.

La cárcel de Cotopaxi fue el año pasado escenario de violentos hechos que se saldaron con cerca de un centenar de reos asesinados y heridos.