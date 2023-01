El Instituto Geofísico emitió un comunicado la mañana del 15 de enero para desmentir información falsa que circula en redes sociales sobre la supuesta actividad y estado del volcán Cotopaxi.

“Las imágenes compartidas en redes sociales esta mañana no corresponden al volcán Cotopaxi sino al volcán Villarica, en Chile”, escribió en un tuit la entidad de monitoreo, e instó a la comunidad a no “comparta información no verificada del volcán”.

#ComunidadIG Recordamos a la ciudadanía que no comparta información no verificada del volcán #Cotopaxi. pic.twitter.com/XnFbYwAmTU — Instituto Geofísico (@IGecuador) January 15, 2023

Ante la actividad controlada del volcán Cotopaxi, la Secretaría de Riesgos informó la entrega del plan de contingencia realizada por el Municipio de Latacunga y el GAD Parroquial Mulaló. Se tiene previsto, detalló la entidad, que hoy 16 de enero se realizaran ejercicios de evacuación parroquial.