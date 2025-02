Inseguridad y crisis sanitaria movilizan el voto migrante en España

En España, cerca de 14 mil ecuatorianos han ejercido su voto hasta el momento. Madrid, la capital española, es el recinto electoral más grande para el voto migrante, con 73 mil empadronados. Las autoridades ecuatorianas en España esperan superar la participación registrada en las elecciones anteriores.

Además de Madrid, el CNE (Consejo Nacional Electoral) y los consulados ecuatorianos han establecido 19 centros de votación en ocho ciudades españolas con mayor población ecuatoriana: Barcelona, Valencia, Alicante, Murcia, Sevilla, Málaga y Palma de Mallorca, entre otras.

A pesar de que el sufragio en el exterior es opcional, los ecuatorianos han acudido a las urnas por diversas razones. La mayoría coincide en que el país atraviesa un momento difícil, por lo que estas elecciones se han convertido en una oportunidad crucial para mejorar el futuro de Ecuador.

"He venido porque quiero que haya un cambio radical en Ecuador. Los malos gobiernos que hemos tenido hasta ahora han dejado un caos en el país: hay inseguridad, no hay vialidad, y no hay medicinas en los hospitales", manifiesta el manabita Milton Alarcón, quien lleva 24 años residiendo en España.

Delincuencia y pobreza, entre las preocupaciones

"La delincuencia y la pobreza son las dos razones principales que me motivaron a votar", comenta la guayaquileña Luisa Villao.

La distancia intensifica la preocupación por la situación nacional, según indica José Ramón Anchundia, quien destaca que los desafíos van más allá de la inseguridad. En su análisis, el sistema de salud pública requiere atención prioritaria. “Las medicinas en hospitales no hay, no le están dando atención a las personas que verdaderamente lo merecen. La educación también ha bajado del nivel”.

No obstante, para la cotopaxense Andrea Arroyo, quien ha llegado hace poco a estudiar a Madrid, Ecuador necesita tener continuidad y estabilidad para ver resultados.

"He ejercido mi voto porque es un derecho de todos los ecuatorianos y creo que nos da la responsabilidad individual de elegir a nuestras autoridades. Es una manera de participar en esta fiesta democrática. Como ecuatorianos tenemos muchas necesidades, entre ellas la salud y la seguridad, que nos preocupan. Pero entendemos que para lograr una reestructuración desde la base, necesitamos dar continuidad a lo iniciado, o perderemos todo el progreso", señala la joven.

Los centros de votación establecidos en diferentes países europeos permanecerán abiertos hasta las 19:00 horas, permitiendo a los ciudadanos ecuatorianos residentes en el continente ejercer su derecho al voto durante toda la jornada electoral.

