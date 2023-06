Entre el 14 y el 25 de junio la Policía Nacional recibirá las postulaciones para los interesados en formar parte de la institución como especialistas.

¿Qué busca la Policía?

95 aspirantes a servidores policiales directivos con perfil profesional, eso es 95 aspirantes para cadetes oficiales

5.800 aspirantes a técnico operativos, es decir, policías de línea

1.500 técnicas operativas mujeres que llenarán las vacantes de policías de línea o tropa.

Seguimos firmes en el fortalecimiento de la seguridad



Ayer, graduamos a 8.500 policías; y hoy realizamos el lanzamiento del nuevo proceso #ReclutamientoJunio2023 para que ingresen 7.395 nuevos servidores policiales, con quienes trabajaremos para fortalecer la seguridad…

Hay un grupo de miembros de la Policía que está a cargo del reclutamiento en línea. Para participar en las distintas fases del proceso se debe ingresar para las gestiones mediante el sistema informático de la institución ingresando a reclutamiento.policia.gob.ec.

Los interesados deberán cumplir con requisitos y perfiles dentro del campo de interés y respondiendo a componentes psicológicos, cognitivo-académico, médico, físico y de confianza. El proceso de registro de datos inicia desde las 00:00 de este miércoles 14 de junio hasta las 23:59 del domingo 25 de junio de 2023.

¿Cuáles son los requisitos que deben cumplir los interesados?

Son 11 exigencias las que deben cumplir quienes quieran ser parte de las filas policiales en esta nueva convocatoria. Entre ellas está: ser ecuatoriano, tener entre 18 años y máximo 34 años, 11 meses y 0 días a la fecha del registro. También se requiere que tengan título profesional de una institución de educación superior, según el perfil solicitado. Quien busque postularse no debe haber sido dado de baja, destituido o separado de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional ni de alguna de las entidades reguladas por el Código de Entidades de Seguridad Ciudadana. Tampoco debe tener procesos penales en esas entidades.

Tampoco debió haber sido dado de baja de las escuelas o centros de formación militares o policiales. No deben tener sentencias condenatorias por cualquier delito, no registrar procesos judiciales penales pendientes, ni casos de violencia intrafamiliar o de género, no haber incurrido en incumplimiento de los deberes como ciudadanos ecuatorianos, no deber pensiones alimenticias y aprobar cada una de las fases del proceso de reclutamiento, selección e ingreso.

La semana pasada durante la graduación de 8.500 nuevos miembros de la Policía el comandante Fausto Salinas dijo que, es importante entender que el trabajo que se va a realizar en este nuevo proceso, es totalmente transparente. Alertó que no se admitirán injerencias de ningún tipo de persona. Recordó que en ocasiones anteriores ya hubo arrestos de personas que utilizaron “el proceso para beneficiarse de manera ilegal y fueron puestas a órdenes de la justicia.

Adicionalmente destacó Salinas que este será un proceso inclusivo porque existe un proceso especial para que los miembros de comunidades indígenas puedan postular y ser parte de la Policía. Anunció que serán 7.395 nuevos servidores policiales, "con quienes trabajaremos para fortalecer la seguridad ciudadana y la convivencia pacífica en el país". Según el ministro del Interior Juan Zapata, entre octubre de 2022 y junio de 2023 se graduaron más de 10.000 policías: 1.564 en octubre, y 8.500 el día viernes 9 de junio.