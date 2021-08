El informe de pertinencia de la Contraloría genera dudas en expertos

La Contraloría no cuenta con una infraestructura humana capaz de poder determinar todos los procesos de contratación de todas las entidades públicas para cumplir con el requerimiento del informe previo a la contratación.

Es la opinión de expertos en contratación pública al referirse a la Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico Integral Penal (COIP) en materia de corrupción que estableció 180 días, desde el 17 de febrero, para la implementación de ese requisito.

Jorge Rivera es experto en contratación pública. Comenta que las reformas hablan de que para todo proceso de contratación pública se requerirá el informe. Pero opina que la magnitud del requerimiento es muy grande y eso habría obligado al ente de control a publicar un comunicado en el que señalan que habrá una aplicación paulatina.

El sector público necesitará un informe de pertinencia antes de contratar Leer más

La Contraloría indicó que a partir del lunes 16 de agosto y durante el primer año, los informes se emitirán únicamente para contrataciones cuyo monto sea igual o superior al valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0,00003 por el Presupuesto Inicial del Estado, cálculo que hasta el 31 de diciembre de 2021 es de 962.410,10 dólares.

Precisa que, a partir del segundo año se deberá cumplir este requisito, para todas las contrataciones, independientemente del monto.

Rivera indica que cuando se refieren a todas las contrataciones “estamos hablando que hay procesos de 5.000 o de 7.000 dólares que no podrán avanzar mientras no exista el informe de pertinencia”. Cree que, independientemente que han mencionado que va a demorar 15 días en contestar y si no hay respuesta se considera silencio administrativo, el inconveniente es el retraso a las contrataciones públicas que ya están planificadas.

Comenta que la Contraloría tendrá que tomar en cuenta que tiene que tener un área especializada en contratación pública, con profesionales que conozcan la materia no como los auditores actuales que no todos la conocen. Ellos deberán estar al tanto de todos los tipos de contratación y saber si los procedimientos que se solicitan son o no favorables, saber manejar obras, consultorías, bienes y servicios y el tiempo es muy corto.

Álvaro Ramírez es otro experto en la materia. Él recuerda que entre 1990 y 2008 ya existía la exigencia de contar con el informe previo y la Contraloría no tuvo la capacidad de dar respuesta. Por eso muchos procesos se cayeron y llevó a la eliminación de ese requerimiento.

Dice que a partir de 2008 la responsabilidad es de la entidad contratante y la Contraloría tiene capacidad de revisión poscontractual.

Señala que la pregunta que se hacen los abogados es que si a los ciudadanos o a funcionarios de entidades públicas les piden certificación de competencias, quien asegura que al menos los funcionarios de la Contraloría también tengan esa certificación del Sercop.

Recuerda que muchos de los procesos de la Fiscalía han fracasado porque los auditores de la Contraloría no manejan el tema de contratación pública, que es un área muy técnica y eso hace que se caigan los procesos.

En su comunicado la Contraloría manifestó que no se requerirá informe de pertinencia para las contrataciones en las que se empleen procedimientos como catálogo electrónico general y dinámico inclusivo, contratos complementarios, contratos modificatorios, contrataciones que no estén amparadas por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, contrataciones fuera del ámbito de aplicación territorial y las ínfimas cuantías.

El ente de control informó que para cumplir con las nuevas disposiciones, el contralor subrogante, Carlos Riofrío, suscribió el acuerdo que modifica la estructura administrativa y las funciones de las respectivas unidades. Además creó la Dirección Nacional de Contratación Pública para determinar la pertinencia de los procesos de contratación pública y verificar el cumplimiento de requisitos establecidos en la ley.

Formulario

Informe

Las entidades señaladas deberán llenar la solicitud de informe de pertinencia, empleando el formulario en línea publicado en la página web de la Contraloría.

Detalles

Los autorizados por cada entidad detallarán el objeto y tipo de contratación, presupuesto referencial, declaración de existencia presente o futura de recursos, etc.

Notificación

Aprobado el informe, la Contraloría notificará a la contratante y al Sercop, a través de medios electrónicos. Todos los informes se publicarán en la web.