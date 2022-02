El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), le da rostro y ubicación a la población del país que no ha recibido la vacuna contra la COVID-19, así como las diferentes causas de ello. La entidad presentó este jueves 17 de febrero un estudio sobre la pandemia y el programa de inmunización en el país.

La investigación, efectuada entre octubre y diciembre pasados, antes del gran impacto que ocasionó la presencia de la variante ómicron en el país, señalaba a esa fecha que el 79 % de la población dijo haberse vacunado contra la enfermedad, lo que concuerda con las cifras oficiales que manejaba entonces el Ministerio de Salud Pública (MSP).

El aporte principal del estudio es el que identifica los grupos sociales y territorios con menos porcentajes de vacunados en ese momento; y también las razones de ello.

El INEC divide el 21 % de población no vacunada en dos grupos: 13 % (2,2 millones de ciudadanos) que sí deseaban vacunarse pero no lo habían hecho porque aún no era su turno, desconocía la ubicación de los centros de inmunización; no coincidían sus horarios disponibles con los de atención; o no había hallado la vacuna que quería, entre otros.

En tanto, el otro grupo de 8 % (1,3 millones de personas), no deseaban vacunarse. Y las principales razones eran que aducían efectos secundarios y reacciones adversas de los fármacos; considera que la vacuna no es efectiva contra la enfermedad; que en realidad esta no es tan peligrosa; que ya se había enfermado y por tanto no la necesitaba, entre otras.

El director nacional del INEC, Roberto Castillo, quien efectuó la presentación de manera virtual, ve en ello una buena noticia. Que del grupo que faltaba a la fecha, la mayoría sí deseaba vacunarse, lo que en efecto pudo haber ocurrido luego del estudio porque Salud incluyó a los menores de 5 años de edad y porque la variante ómicron causó también que acudieran a inmunizarse muchas personas que no lo habían hecho antes.

De igual forma, aduce que la población a la que por sus respuestas se puede identificar como antivacunas, no son más que el 1 % del total de la población del país; mientras los otros grupos espera que puedan ser incorporados a través de campañas de comunicación.

CIFRAS POR RAZA, ZONA Y CONDICIÓN ECONÓMICA

En otro aspecto, el estudio también permite una caracterización sociodemográfica de los grupos y territorios con menos porcentajes de vacunación. Desagrega los datos por raza, área urbana o rural; región; y quintiles económicos.

Según esos datos, es más probable que una personas no vacunada sea de raza indígena, viva en la zona rural, en la región Amazónica y pertenezca al quintil más pobre de la población.

Castillo indica que estos datos le permitirán a las autoridades de Salud, del Gobierno central y de las instancias seccionales en general, afinar los programas de vacunación, las estrategias, los mensajes y la campaña de información para incorporarlos.

METODOLOGÍA

Los datos del estudio provienen de una encuesta probabilística que se basa en la declaración de los informantes. La fecha de corte es diciembre de 2021, por tanto, no refleja la situación epidemiológica devenida tras la variante ómicron. Incluyó la aplicación de encuestas a 27.000 hogares del país. según el INEC.

Este formulario fue incluido en la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU). El INEC indica una próxima actualización del estudio. Basado en los datos actuales y sus proyecciones, estima que el país podrá superar el 90 % de su población totalmente vacunada.

EL ESTUDIO DEL INEC ESTÁ DISPONBLE EN ESTE ENLACE