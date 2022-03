Incremento del precio de la gasolina incomoda a los usuarios

El precio de la gasolina Súper pasó de los $4 dólares por galón este sábado 12 de marzo. La ciudadanía que acudió a las comercializadoras y dispensadoras para abastecerse del combustible mostró su descontento porque la calidad del insumo tampoco mejora.

Gasolina súper: $ 3,98 será el valor referencia para todas las gasolineras Leer más

“La gasolina está más cara incluso que en Estados Unidos, la Súper allá está a $ 4 y aquí el mínimo es $4.16 y sin contar que va a seguir subiendo y aparte que no le mejoran la calida y hay que ponerle aditivos por nuestra cuenta” expresó Fernando Gallegos, mientras le ponía Súper a su moto de alta gama.

El gerente de Petroecuador, Ítalo Cedeño, informó mediante rueda de prensa que el nuevo precio referencial del galón de gasolina súper es de $ 3.98, valor que rige desde este 12 de marzo y que estará en vigencia hasta el 11 de abril. El incremento representa un 8% más en relación al precio anterior, que era $3.68.

No obstante, es preciso aclarar que aunque Petroecuador establezca precios referenciales, no se trata de un tope o valor máximo, sino que a partir de ahí pueden disponer de los valores que consideren dichos negocios privados.

Prev Next GASOLINERAS SUBEN EL PRECIO DE LA SUPER, 12 DE MARZO DEL 2022 AMELIA ANDRADE Guayaquil-Ecuador Agencia (ag-expreso) GRANASA

Las gasolineras aplicaron nuevos precios desde este sábado 12 de marzo.) GRANASA

Sin embargo, esto no es excusa para los usuarios, en un recorrido que Diario EXPRESO realizó en estos lugares, los ciudadanos insistieron en que se debería también revisar la calidad del producto.

“Cada mes sube y sube y no es igual el incremento sino a disposición de la casa comercial y tengo que ver en donde me resulta más barato, pero debo ponerle el respectivo aditivo, cosa que afecta a mi presupuesto, porque no lo puedo planificar anualmente por la variación de precios” comentó Víctor Moscoso.

Mientras que Carlos Ambi, sugirió a las autoridades que “ya es hora de establecer un precio tope porque no hay mayor ingreso de recursos en las familias y lo que yo compro es para servicio personal, no es que me rinde económicamente lo que le pongo a mi carro”, puntualiza también, que se afecta la adquisición de más elementos para su subsistencia.

La gasolina en EEUU alcanza máximos no vistos desde 2008 Leer más

El precio de la gasolina se actualiza de forma mensual influenciada además por el costo internacional del barril del petróleo. El W Texas Internacional pasó este 10 de marzo de 2022 a un valor de $ 106,02., debido a la guerra entre Rusia y Ucrania.

Mientras tanto, el valor de la extra, ecopaís y diésel está congelado desde octubre pasado. El galón de estos combustibles se vende en USD 2,55 y USD 1,90, respectivamente.