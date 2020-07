El incremento de casos evidencia fallas en la administración municipal de Quito

La capital llegó al punto que se temía. La pandemia de Covid-19 pone al límite la atención hospitalaria y las ayudas comienzan a ser urgentes. Ayer, 30 de junio de 2020, el Municipio de Guayaquil y el Comité Empresarial Ecuatoriano dieron donaciones para atender la emergencia e incluso llegó personal especializado para enfrentar la crisis. A la par, el Municipio de Quito inicia un proceso para transparentar la información oficial y en el camino se detectan inconsistencias y fallas.

Lo más evidente es la falsa información que se compartió sobre las pruebas que llegaron a la capital. La compra de 100.000 pruebas, que ahora está en investigación de la Fiscalía y donde se presumen sobreprecios, llegó acompañada de una promesa de realizar hasta 1.400 evaluaciones diarias. Dato que no se apegaba a la realidad.

Linda Guamán es la secretaría de Salud del Municipio de Quito desde hace dos semanas. A su llegada detectó que la promesa era inviable porque la capacidad instalada no permite más de 700 resultados por día. La mitad de lo ofrecido por las autoridades anteriores.

Es más, el mejor laboratorio disponible es el de la Universidad Central del Ecuador y ese puede procesar solo 320 diarias. No queda claro como se esperaba cumplir con los ofrecimientos iniciales.

En conversación con EXPRESO, Guamán dijo que no cuestionaría las declaraciones y acciones de sus antecesores pero que la cifra no era real. Al menos no de inmediato. En tres semanas, la Secretaría espera contar con contrataciones de laboratorios privados para procesar más pruebas al día.

Luego de ese proceso, que debe registrarse en el portal del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) y que se está haciendo con controles para evitar las irregularidades anteriores, podría alcanzarse un promedio máximo de 1.800 pruebas diarias.

¿Dónde se aplicarán dichas pruebas PCR? Desde hoy, la Secretaría de Salud espera cumplir un cronograma que incluye trabajadores de primera línea del Municipio y ciudadanía en general. También se espera compartir esa información de manera abierta. Hasta ahora, los datos son restringidos.

Esas pruebas ayudarán a detectar casos dentro de las entidades municipales. Ayer, ya se dio la primera alarma en esos lugares.

La Empresa de Agua de la capital informó que en el edificio donde funciona parte de la atención al cliente se detectaron casos de coronavirus. Según las autoridades, los contagiados no tuvieron contacto con los usuarios pero se cerró la atención presencial, que se retomó apenas la semana pasada, de manera preventiva.

Aunque las autoridades de la empresa metropolitana garantizan que no hubo contacto, lo cierto es que compartieron espacios por disposición municipal. Días atrás, el gerente de la entidad, Luis Medina, invitó a que los usuarios del servicio de agua potable que tengan quejas por los cobros en sus planillas asistan a las oficinas de atención al cliente. Ahora esa orden está suspendida.

Los infectados de Agua de Quito se suman a los más de 6.751 casos confirmados de la capital.

Para combatir la pandemia, el Municipio de Guayaquil hizo donativos y envió a personal especializado. También la empresa privada hizo su parte. Ayer, el Comité Privado de Crisis, conformado por cámaras, entregó 4.000 mascarillas para personal, en parte, del Hospital Pablo Arturo Suárez.