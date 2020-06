Incertidumbre en el transporte a la banda de la gasolina

Aún existen dudas. Han pasado 15 días desde que el presidente de la República, Lenín Moreno, en cadena nacional, anunció el retiro del subsidio a los combustibles, y la implementación de bandas para el establecimientos de los precios de las gasolinas extra, ecopaís y diésel; sin embargo, para el gremio del transporte pesado todavía hay dudas sobre cómo será su funcionamiento.

El presidente de la Federación Nacional de Transporte Pesado del Ecuador (Fenatrape), Luis Felipe Vizcaíno, en diálogo con EXPRESO, tras señalar que si bien el ministro de Energía, René Ortiz, les aseguró que este año no subirá el costo del diésel, no existe claridad sobre cómo se irá a manejar el tema de las bandas y su aplicación. Indicó que el funcionario les ratificó que hasta diciembre no se elevará el precio del combustible, pero no se sabe qué pasará a partir de enero.

“No hay una claridad en la información gubernamental, pero nosotros estamos planteando un plan de activación emergente e inmediata, más allá de enero, para reactivar al sector”, sostuvo el dirigente.

Vizcaíno precisó que por la emergencia sanitaria las operaciones del transporte de carga han caído en un 50 %, por lo que han planteado algunas acciones para evitar “la quiebra del sector del transporte pesado”.

En este contexto, en carta enviada al presidente de la República, le han pedido que se cierre la calificación de nuevas empresas de transporte pesado durante este año, al considerar que el número que hay es excesivo y existe una sobreoferta. Informó que al momento en el país laboran 5.000 empresas de transporte pesado, hay 230.000 camiones y que por la crisis no tienen trabajo más de 100.000. Además, que a través del Servicio de Rentas Internas (SRI) se está autorizando la creación de puntos de emisión, a través de los cuales cualquier persona puede abrir y prestar servicios logísticos. “Tenemos conocimiento de que existen más de 50.000 puntos de emisión”.

También están solicitando que así como se pretende transparentar la macroeconomía en el país, igualmente se transparenten los costos de los insumos del transporte pesado, porque en el Ecuador existe una distorsión absoluta. Un ejemplo es que mientras en el Perú una llanta cuesta 200 dólares, aquí su valor es de 500 dólares; o que en Colombia los aceites, repuestos y filtros cuesten un 40 % o 50 % menos, por lo que es necesario transparentar esto para que el país pueda ser más competitivo.

Así mismo, han planteado la reestructuración de las deudas que mantiene el transporte pesado, algo específico, porque el Gobierno ha hecho varios anuncios nacionales, pero es necesario algo concreto para el transporte pesado.

“Estamos pidiendo un plan de reestructuración, que se activen créditos para capital de operación y créditos para reactivación productiva en condiciones apropiadas”, sentenció el dirigente.

Finalmente, Luis Felipe Vizcaíno reiteró que las pérdidas en este periodo están entre los 250 y 300 millones de dólares, durante la emergencia sanitaria.