¿Por qué imponen la medida de ley seca durante las elecciones en Ecuador?

A días de las elecciones generales del 9 de febrero de 2025, Ecuador se presta a cumplir una de las medidas que rige durante el tiempo electoral.

Le puede interesar: Miembros mesa electoral 2025: ¿De cuánto es la multa si no me presento?

Se trata de la denominada Ley Seca que, en esencia, establece la prohibición de la venta, distribución o consumo de bebidas alcohólicas.

¿Cuál es la multa por violar la Ley Seca en Ecuador antes de las elecciones? Leer más

Esta medida consta en el artículo 123 del Código de la Democracia y establece los parámetros de cumplimiento de la prohibición de la venta, distribución o consumo de bebidas alcohólicas.

¿Cuándo inicia la Ley Seca?

De acuerdo con este artículo de la Ley Electoral, la prohibición rige 36 horas (tres días) antes del día de las elecciones, el mismo día de las votaciones y 12 horas después.

Le puede interesar: 21 candidatos a asambleístas nacionales han enfrentado procesos penales

Las votaciones son el 9 de febrero de 2025, es decir, que la medida regirá desde el jueves 6 de febrero hasta parte del 10 de febrero de 2025.

El incumplimiento de esta medida, según el artículo 291 del Código de la Democracia, será sancionado con una multa equivalente al 50% de un salario básico, es decir, 235 dólares.

Ecuador se prepara para las elecciones generales que se celebrarán el 9 de febrero de 2025, en las cuales más de 13,7 millones de ciudadanos están habilitados para sufragar. ¿No conoces tu lugar de votación? 🗳️



Consúltalo aquí 👉 https://t.co/X9qzQs8crL pic.twitter.com/tSZPrgksDx — Diario Expreso (@Expresoec) February 3, 2025

¿Por qué y para qué sirve la Ley Seca en elecciones?

De acuerdo con el jurista y especialista en temas electorales, Daniel González, la llamada Ley Seca tiene un objetivo preventivo ante las votaciones.

Le puede interesar: Elecciones Ecuador 2025: Andrés Arauz habla de "manipulación del proceso"

"Tiene como propósito, por ejemplo, que no haya un ausentismo mayor por personas que no vayan a sufragar por estar en estado de embriaguez y que no haya violencia", acota González.

Asimismo, sostiene que otro de los objetivos es mantener el orden antes, durante y después de las votaciones, por ejemplo, evitando que hayan accidentes de tránsito, entre otros desmanes.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!